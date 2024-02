Em Corumbá, cozinha de casa fica destruída em incêndio

Divulgação

A cozinha de uma casa localizada no bairro Padre Ernesto Sassida ficou destruída após um incêndio por volta das 19h de ontem (10) em Corumbá.



As primeiras informações passadas pelo Corpo de Bombeiros são de que, o proprietário da casa não estava no local quando o incêndio no cômodo começou.



Vizinhos chamaram ajuda e no local os bombeiros utilizaram cerca de 300 litros de água para conter as chamas.



Após o rescaldo, foi percebido que a cozinha ficou completamente danificada.



A causa do fogo ainda não foi informada.