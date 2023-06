Em Corumbá pagamento à vista do IPTU garante desconto de 20%

Os descontos incidem somente no Imposto Predial e Territorial Urbano referente ao exercício 2023 / Prefeitura/ assessoria

A Prefeitura de Corumbá lançou nesta terça-feira, 6 de junho, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023, com desconto de 20% para os contribuintes que pagarem o imposto à vista até o dia 10 de julho. A Prefeitura também oferece a possibilidade de parcelamento em 6 vezes, com 10% de desconto no valor total.

Para quem optar pelo parcelamento, as mensalidades vencem nos 10 de julho, 10 de agosto, 11 de setembro, 10 de outubro, 10 de novembro e 11 de dezembro, respectivamente. Os descontos incidem somente no Imposto Predial e Territorial Urbano referente ao exercício 2023, não abrangendo exercícios anteriores.

O carnê pode ser baixado no site oficial da Prefeitura de Corumbá (www.corumba.ms.gov.br) no link Portal do Contribuinte (http://nfse.corumba.ms.gov.br:8080/servicosweb/home.jsf). Para isso basta informar o Código do Cadastro (BIC) do imóvel. Os munícipes também podem solicitar o boleto pelo e-mail atendimento.iptu@corumba.ms.gov.br ou diretamente na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), localizado na Rua Frei Mariano nº. 66 – Centro.

Conforme estabelece o Decreto 2.995, publicado na edição desta terça-feira do DIOCORUMBÁ, os contribuintes que não concordarem com os valores lançados poderão impugná-lo, solicitando inclusive a realização de vistoria “in loco”.

