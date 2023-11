Em operação, equipamento agiliza diagnóstico de tuberculose e permite tratamento precoce

A rede pública de saúde de Corumbá já conta com a operação do GeneXpert® para o diagnóstico da tuberculose. O aparelho permite a realização de teste rápido molecular para detectar sensibilidade ou não à Rifampicina (fármaco mais potente e importante na terapia de combate à tuberculose, também usado na hanseníase). O equipamento funciona no Centro de Saúde da Ladeira Dr Moysés dos Reis Amaral.

"A rede municipal de saúde tem um papel fundamental na prevenção e controle da tuberculose. Embora seja considerada problema de saúde pública, a tuberculose é uma doença curável. Trabalhamos para manter um programa de prevenção cada vez mais eficaz", afirmou o prefeito Marcelo Iunes ao destacar a importância do novo equipamento.

“Nós vamos conseguir fazer o exame aqui na cidade, sem precisar transportar até Campo Grande, para o Laboratório Central (Lacen), e isso vai agilizar o resultado. Vamos conseguir liberar o resultado do exame em pouco tempo, vai evitar o transporte da amostra e agilizar o tratamento do paciente”, explicou Alessandra Martins Feliciano, coordenadora do Programa Municipal de Controle de Tuberculose.

O Programa Municipal de Controle de Tuberculose atende, atualmente, 187 pacientes. “Ele recebe o medicamento durante todo o tratamento, sendo positivo para a tuberculose. Esse medicamento só existe na rede pública, não é disponibilizado em farmácia e nem na rede particular, somente pelo SUS”, disse Alessandra informando que o período de tratamento tem variação. “Geralmente, o paciente com a tuberculose básica, que a gente chama de esquema básico, dura em torno de seis meses, que é uma tuberculose sem resistência aos medicamentos. Já uma tuberculose resistente aos medicamentos básicos, dura em torno de dezoito meses”.

Gerente de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Corumbá, Luciana Ambrósio, destacou que há 15 anos, o Município busca implantar o equipamento para fazer análise de tuberculose em Corumbá. “É um grande avanço. Esse aparelho vem agregar ao nosso serviço. O Município ganha na logística de transporte, uma vez que não vai ser necessário enviar a coleta para análise em Campo Grande. Ganha em agilidade, coletou já leva no laboratório e a gente traz para cá, para fazer essa análise”, disse.

A bioquímica Eunice Atsuko T. Cunha explicou que o GeneXpert® faz o diagnóstico de forma rápida. “O paciente faz o exame e em duas horas sai o resultado se é resistente ou não à Rifampicina, que é um dos medicamentos mais poderosos para tratar tuberculose. Pelo método mais tradicional, a gente tinha que pedir dois dias para liberar o resultado. Com essa máquina pode liberar em duas horas. Já está funcionando e, a partir de agora, Corumbá vai fazer os exames aqui”, esclareceu.

Para Laryssa Almeida de Brito Ribeiro, gerente do Programa de Tuberculose e Hanseníase do Estado, o equipamento é fundamental para a rede pública de saúde. “Faz com que a gente possa eliminar a tuberculose como problema de saúde pública. A tuberculose é grave, se não tiver tratamento, pode causar morte”.

Secretária-adjunta de Saúde, Mariluce Leão, ressaltou que a agilidade da liberação do resultado permitirá o tratamento precoce da doença. “Com o resultado saindo praticamente no mesmo dia, facilita para o paciente, que começa imediatamente o tratamento. Esse início precoce do tratamento é muito importante para que o paciente, que tenha adquirido a tuberculose, não transmita a doença. Em poucos dias de medicamento ele para de transmitir e assim, garante a saúde dele e também da coletividade. Esse aparelho faz até quatro amostras ao mesmo tempo e nós temos a capacidade de fazer 16 exames por dia, de acordo com a demanda”, afirmou.