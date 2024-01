Em parceria com FIEMS e Estado, Prefeitura leva curso de manutenção de motores para ribeirinhos

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, iniciou nesta quarta-feira, 17 de janeiro, o Curso de Manutenção de Motores de Popa para Comunidades Ribeirinhas do Pantanal.

O trabalho é coordenado pela Superintendência de Políticas Públicas e tem a parceria da FIEMS, por meio do SENAI, e do Governo do Estado, via Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Cultura.

Totalmente gratuita, a qualificação está sendo realizada no Hotel Pesqueiro da Odila, na região do Porto Morrinho, e atende 60 ribeirinhos da localidade. São duas turmas, divididas em 30 pessoas cada, com aulas no período da manha, das 7h30 às 11h30, e tarde, das 13h às 17 horas.

A capacitação prossegue até o próximo sábado, dia 20 de janeiro. O curso foi uma das demandas colhidas pelo Programa Povo das Águas, também coordenado pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Outras ações semelhantes serão realizadas em outras regiões do pantanal.