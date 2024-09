Empresa abre 100 vagas de emprego em Corumbá

Divulgação

A LHG Mining, mineradora do Grupo J&F, está com 100 vagas abertas para atuação em Corumbá. As oportunidades são destinadas a advogados, médicos do trabalho, engenheiros, mecânicos, eletricistas, nutricionistas, supervisores em geral e profissionais da área de operação.



Foi durante uma dessas seleções que o engenheiro de produção, André Luiz Lopes, 44 anos, decidiu que era hora de mudar. Mineiro de nascimento, ele percebeu a oportunidade de crescimento profissional que a LHG Mining oferecia com as novas operações e investimentos em Mato Grosso do Sul.



“Eu morei por cinco anos no Pará, trabalhando também no setor de mineração. Quando estava voltando para Minas Gerais, soube da vaga na LHG Mining. Achei uma ótima oportunidade e participei da seleção”, relembra.



Há um ano como profissional da LHG Mining, André Luiz já colhe os frutos da decisão. “Eu falo que Corumbá é um lugar próspero, que vale a pena investir para quem deseja crescer profissionalmente e construir um futuro sólido. Em agosto, fez um ano que me mudei, inclusive com apoio da família, que está aqui comigo. A primeira viagem que fiz para o município foi de Fusca, inclusive, foram 1.770 km, o que concedeu uma emoção indescritível”, afirma.



À frente do Centro de Controle de Operação, Lopes atua desde a informação das plantas de britagem até o gerenciamento da frota em uma das unidades. “Tenho 14 anos de atuação no setor de mineração, e percebo o quanto é inovador o trabalho da LHG em Corumbá. Tenho um orgulho enorme de trabalhar nesta empresa”, frisa.



LHG Mining em crescimento



Em atuação no setor desde 2022, a LHG Mining integra o J&F, maior grupo empresarial do Brasil, presente em mais de 190 países. As operações no município sul-mato-grossense empregam profissionais que atuam em todas as fases de produção e escoamento.



Com porto próprio, logística integrada e operações otimizadas em minério de ferro e minério de manganês, a LHG Mining possui atualmente as minas de Santa Cruz e Urucum, nos municípios de Corumbá (MS) e Ladário (MS), com vastas reservas de minério de ferro de alto teor e manganês.



São 2.700 colaboradores que atuam na companhia no Brasil, Paraguai e Uruguai. As oportunidades em aberto são para atuação na operação da mina, usina de beneficiamento, operação de equipamentos móveis, manutenção, além das áreas administrativas, de recursos humanos e logística.



Para concorrer às vagas, é necessário que o profissional tenha disponibilidade de residir em Corumbá (MS). A inscrição pode ser realizada no site da LHG Mining https://jfmineracao.gupy.io/.