Empresa de navegação tem prejuízo de mais de R$ 16 mil após furto em Corumbá

Caso foi registrado na Delegacia / Divulgação PCMS

Empresa de navegação localizada entre Corumbá e Ladário foi alvo de furto pela segunda vez e acumula prejuízo de R$ 16.200,00. O novo furto ocorreu nesta terça-feira, dia 25.

Segundo o Diário Corumbaense, um funcionário da empresa procurou a Polícia Civil de Ladário e informou que o furto ocorreu ontem, dia 24, no estaleiro da empresa, às margens do rio Paraguai. Da grua, foi levado 01 cabo app 4x16 mm de 80 metros trifásico, cor preta de uma polegada.

Também foi furtado da luz de terra do navio rebocador, que está ancorado, 01 cabo app 3x35 mm de 50 metros trifásico, cor preta de uma polegada. Do Navio Cáceres, ancorado, 01 cabo app 3x35 mm de 80 metros trifásico, cor preta de uma polegada. O prejuízo é de mais de R$ 15.400,00.

O funcionário ainda relatou que na noite de 26 de junho, a empresa já havia sido alvo de furto. Do interior do veículo Mercedes Benz levaram duas baterias, marca Delco de 60 amperes; dois casacos amarelos para chuva e um cinto de segurança três pontos, com prejuízo de R$ 800,00.