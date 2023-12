Encontro de capacitação para beneficiários do programa ELO é promovido em Corumbá

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento/EGOV, promove hoje (8), o ‘VI Encontro do Programa ELO”. Com o tema “Importância do autoconhecimento para desenvolvimento pessoal e profissional”, a pedagoga Jane Contu foi a palestrante do evento realizado no auditório do Paço Municipal.

Participando da abertura do encontro, o secretário Municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, afirmou que o programa é um importante instrumento de qualificação profissional e de inclusão socioprodutiva. “É uma grande parceria em que cada um de vocês auxilia a Prefeitura a oferecer o melhor serviço para a população”, disse o secretário.

Com beneficiários egressos do sistema prisional, o Programa Elo tem como objetivo é permitir que depois de passado o período de cumprimento da prestação de serviço, eles possam buscar vagas no mercado de trabalho, inclusive no serviço público.

As jornadas de encontros promovidas pelo Município já abordaram temáticas relacionadas à competências básicas para o trabalho, projeto de vida e autoestima; relações interpessoais, marketing pessoal, trabalho em equipe e formas de atendimento ao cliente e recepção; empregabilidade e trabalho em equipe, curso de atendimento e recepção.

Com assessoria