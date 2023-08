Equipamentos são repassados para quilombolas de Corumbá

Equipamentos foram entregues / Clovis Neto/ Prefeitura Corumbá

A Associação Quilombola Ribeirinha Família Ozório (AQUIRRIO) recebeu uma rotoencanteirador tipo enxada rotativa e uma carreta agrícola basculante para incentivar a produção em Corumbá.

Segundo a prefeitura, o termo de cessão de uso, de bem móvel, foi assinado na manhã desta quarta-feira, 30 de agosto, na sede da comunidade, localizada na alameda Vulcano.

Os equipamentos atuam como complementação do Trator Agrícola 25 CV, modelo MT125 repassado à AQUIRRIO em novembro do ano passado pela Prefeitura.

Presidente da AQUIRRIO, Laycillia Rodrigues Samaniego Ortiz, afirmou que o rotoencanteirador e a carreta basculante vão “agregar muito o qualitativo da nossa produção agrícola, porque vai facilitar a demanda de produção. É um grande apoio para a nossa comunidade e uma grande parceria”. As famílias quilombolas da Associação Família Ozório produzem verduras, legumes e hortifrutis.

“A carreta agrícola é fundamental para retirada das hortaliças, como é de pequeno porte, passa no meio dos canteiros e serve muito para movimentação desse manejo. O rotoencanteirador facilita o trabalho porque a descompactação do solo fica uniforme tanto no elemento quanto na altura. O equipamento é ligado ao trator que foi repassado pela Prefeitura em novembro do ano passado”, explicou o superintendente de Agricultura Familiar, Éder Fatah.

Os equipamentos foram adquiridos pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável/Superintendência de Agricultura Familiar, a partir de uma parceria com o Governo do Estado.

O secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Cássio Augusto da Costa Marques, e o assessor-executivo da Prefeitura, Josyel Medina (Big) participaram do evento.