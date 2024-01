Equipes da Prefeitura de Corumbá reparam danos causados pelo alagamento

Diário Corumbaense

Equipes da Prefeitura de Corumbá realizam reparam e mitigação dos danos causados pelo alagamento que atingiu a cidade na tarde de ontem (2), após a forte chuva. Apesar dos estragos, não foi registrado vítimas feridas.

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos informou que está com “todas as suas equipes em atendimento por diversos pontos da cidade, procurando liberar as malhas de Macrodrenagem. Em sequência, o serviço será executado nas drenagens secundárias”.

Leia a nota:“O Município já possui projetos para melhoria desses principais alagamentos, como na Rua Albuquerque, na Praça gal. Dutra, cruzamento da América com a 1° de Abril, para a Bacia Guatós/Cristo. Para a área central, o programa ‘Reviva Corumbá’, que já teve publicado o edital de licitação, também vai evitar alagamentos mesmo com grandes chuvas como registrado hoje. A Prefeitura tem ainda convênio com Estado, que encontra-se em execução, para drenagem e pavimentação em diversas ruas do município”.

Segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, foram atendidas nove ocorrências de alagamento e três podas de árvores que caíram em ruas e residências.

No fim da tarde de ontem, o Corpo de Bombeiros Militar divulgou lista de principais pontos afetados pela falha no escoamento.

Foram eles: Rua Major Gama, com Duque de Caxias e Monte Castelo; Joaquim Murtinho com a Major Gama; José Fragelli com Monte Castelo; Luís Feitosa com a Dom Aquino e a Rua Antônio João Assad.