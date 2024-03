Equipes do Corpo de Bombeiros atendem criança engasgada e motociclista ferida

Divulgação

Nas últimas 24 horas, equipes do Corpo de Bombeiros de Corumbá se deslocaram até a fazenda Paraíso, na região da Nhecolândia, para realizaram o resgate de uma criança de 1 ano e 10 meses que se encontrava com obstrução parcial de vias aéreas após inserir acidentalmente uma miçanga na narina.

O deslocamento até a fazenda durou cerca de 5 horas devido as dificuldades nas estradas parque (áreas alagadas e atoleiros).

Foi realizado o transporte da criança acompanhada dos pais até o pronto-socorro de Corumbá para cuidados médicos.

No total foram 10 horas de deslocamento (ida e volta), chegando no pronto-socorro por volta das 22h.

Além desse episódio, na manhã de hoje, a guarnição de resgate realizou atendimento a uma mulher de 21 anos de idade que trafegava na garupa de uma motocicleta e sofreu uma queda.

A mesma estava consciente e orientada com fratura exposta no MID (tornozelo) e com escoriações nos braços e pernas.

A mesma informou que o condutor da moto se evadiu do local. Após imobilização do membro afetado, a vítima foi conduzida ao pronto-socorro de Corumbá.