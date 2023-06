Escola de Corumbá entra em reforma e pais são acionados para reunião

Divulgação

Com prazo estimado de 1 ano, as obras no valor de R$ 7.642.548,64 para a reforma geral da Escola Estadual Júlia Gonçalves Passarinho (JGP) já começaram em Corumbá e os pais dos alunos foram chamados pare reunião.

Segundo o Diário Corumbaense, após autorização assinada pelo secretário adjunto de Estado de Educação, Edio Antonio Resende de Castro, a equipe da Marco Arquitetura Engenharia Construções e Comércio, vencedora da licitação, deu início aos trabalhos.

Com impedimento de utilização do prédio durante as obras, a 18ª Brigada de Infantaria do Pantanal vai apoiar a comunidade escolar, disponibilizando transporte até o local provisório. O suporte, segundo a instituição, foi solicitado pela diretora da Escola da Autoria JGP, Érica Oliveira, e garantido pelo general de brigada, Marcelo Zanon Harnisch.

Em caráter informativo, a gestão convocou reunião geral na semana que vem. O encontro com os pais de alunos será no dia 20 (terça-feira), às 18h e com os alunos, nos dias 21 e 22 (quarta e quinta-feira), conforme período de aula.

Ainda segundo o site, entre os pontos que serão abordados durante a reunião estão: informações gerais sobre a mudança de prédio durante o período de obras (endereço do prédio em processo de locação e cronograma de mudança); rotas do transporte coletivo para o novo prédio e informação sobre o processo de análise, vistoria e liberação do prédio a ser alugado para receber todas as turmas de Ensino Fundamental e Médio JGP, garantindo permanência de todos os estudantes em suas turmas e lotação dos professores em exercício.

Histórico

O Centro Educacional Júlia Gonçalves Passarinho, foi criado pela Lei nº 2993 de 09/06/1970. Teve como marco inicial de suas atividades regulares o dia 06 de Abril de 1970, oferecendo os cursos pré-primário, primário e ginasial. Pelo Decreto nº 1.438 de 08/02/71, recebeu o nome de Centro Educacional “Júlia Gonçalves Passarinho”, em homenagem à falecida mãe do então Ministro de Educação e Cultura Jarbas Passarinho. A inauguração oficial foi em 10 de Março de 1971.

Os registros apontam que através do Decreto de Integração nº 2.263 de 08 de outubro de 1974, foi integrada ao Centro Educacional “Júlia Gonçalves Passarinho”, a Escola Técnica de Comércio de Corumbá. O mesmo artigo determinou a mudança do nome da Escola, passando a ter a denominação de Escola Estadual de 1º e 2º graus “Júlia Gonçalves Passarinho”.

A partir da resolução/SED nº 3182, de 29 de dezembro de 2016, a Secretaria de Educação autorizou o funcionamento do regime integral. A escola agora faz parte do modelo de ensino denominado Escola da Autoria. Esse sistema conta com a parceria do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE).

Em 2023, a Escola da Autoria Júlia Gonçalves Passarinho tem 560 alunos distribuídos em 17 turmas em ensino integral: 8º ano do Ensino Fundamental, 9º Ano do Ensino Fundamental (turmas A e B); 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio com itinerário formativo profissional nas áreas jurídica e informática.