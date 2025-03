PMC, Divulgação

A vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social e Cidadania de Corumbá, Bia Cavassa, acompanhou os atendimentos do Ônibus Lilás nesta terça-feira (11) no assentamento Paiolzinho.

A unidade móvel, instalada na sede da Escola Rural Polo Paiolzinho, oferece orientação jurídica; atendimento psicossocial; informações sobre direitos e serviços públicos e encaminhamentos para assistência especializada às mulheres residentes na zona rural.

O Ônibus Lilás é um projeto voltado para a promoção da conscientização sobre a violência contra a mulher, garantindo acesso a serviços de proteção e bem-estar. A unidade conta com salas de atendimento individual, equipamentos para atendimento coletivo e recursos que garantem a privacidade das vítimas.

Parceria da Prefeitura de Corumbá com o Governo do Estado, a iniciativa é realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, por meio da Superintendência de Políticas Públicas e sua Gerência de Políticas Públicas para as Mulheres, além da Secretaria de Estado de Cidadania e da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres.

O Ônibus Lilás encerra as atividades na quarta-feira, 12, no assentamento Taquaral, no período das 09h às 16 horas. A ação teve início na segunda-feira, dia 10, com oferecimento dos serviços no distrito de Albuquerque.