Escolas da REME recebem projeto Chapeuzinho Vermelho sobre desenvolvimento Sustentável

Cinco escolas da Rede Municipal de Ensino (REME) de Corumbá receberam o projeto “Chapeuzinho Vermelho” ao longo desta semana. A iniciativa – da Cultura ADX, Celeo Redes, Ministério da Cultura e do Grupo teatral Unicórnio – apresentou a peça infantil ‘Chapeuzinho Vermelho, Dona Onça Pintada e os ODS’, que a partir de uma narrativa lúdica, em torno dos problemas que os animais enfrentam quando fogem da floresta para a cidade, mostra para as crianças a importância dos ‘Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para o planeta estabelecidas pela agenda ONU 2030.

Além da dramatização teatral, o projeto “Chapeuzinho Vermelho” atendeu alunos do Ensino Fundamental I com oficinas de reaproveitamento de objetos, oficinas dinâmicas voltadas para a conscientização ambiental e oficinas de realidade virtual. Foram trabalhados, com os estudantes questões relacionadas ao desmatamento; resíduos jogados de forma errônea; economia de água; preservação das linhas de transmissão de energia; doenças transmitidas pelos mosquitos e consumo consciente de energia.

“O objetivo é democratizar o acesso à cultura, tirando o foco do eixo Rio-São Paulo levando ações culturais que abordam questões relacionada à sustentabilidade, meio ambiente, para que cada aluno, contemplado pelo projeto, possa sair daqui e seriam os multiplicador das ideias. Todo o nosso projeto é pautado nos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da agenda ONU 2030. E estamos trabalhando o tema de forma lúdica com as crianças, para que através de uma brincadeira, os alunos possam aprender e levar isso para a comunidade”, contou Alceu Xavier, diretor da Cultura ADX.

Foram atendidas com o projeto “Chapeuzinho Vermelho”, entre os dias 04 e 06 de setembro, as escolas: Luiz Feitosa Rodrigues; CAIC Padre Ernesto Sassida; Tilma Fernandes Veiga; Dr. Cássio Leite de Barros e Ângela Maria Perez.