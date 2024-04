Escolas de Corumbá iniciam entrega de uniformes escolares

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou hoje, 29 de abril, a entrega dos uniformes nas Unidades de Ensino. Serão contemplados aproximadamente 15 mil alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme).

A distribuição dos uniformes será da seguinte maneira: 2 camisetas e um short saia e/ou bermuda, para os alunos das creches, pré-escolas e 1º aos 5º anos (fundamental I); 2 camisetas para os alunos do 6º ao 9º (fundamental II) e modalidade EJA.

Pelo sexto ano consecutivo a Prefeitura entrega uniformes para os estudantes da Reme. "A entrega dos uniformes escolares simboliza ο compromisso contínuo com a educação e o bem-estar de nossas crianças e jovens firmado desde o início da nossa gestão”, disse o prefeito Marcelo Iunes durante cerimônia de repasse dos uniformes às escolas da Rede Municipal, na última quinta-feira, dia 25.

Ao propor o uso do uniforme escolar, a a Semed tem por objetivo uma série de medidas visando beneficiar exclusivamente aos alunos como:

Segurança, pois evita que pessoas estranhas se infiltrem no meio escolar causando estresse no ambiente;

Identifica os alunos em possíveis situações de risco e perigo ao sair da escola e deslocarem-se para suas residências;

Contribui para diminuição da evasão escolar, pois o aluno se sente pertencente a escola;

Custo-benefício, evita gastos econômicos com as demais roupas para os estudantes da casa, representando uma economia financeira que poderá investir em outras necessidades do núcleo familiar, exemplo com a alimentação;

Respeita e incentiva o reconhecimento da necessidade das normas, limites e disciplinas, fundamentais para a vida social e comunitária de todos;

Igualdade e equidade de direitos constitucionais que promovem a formação cidadã;

Evita as situações discriminatórias e atende a todos de maneira igualitária;

Foco do aluno na aprendizagem, todos igualmente fazem parte do grupo e possuem os mesmos interesses, obrigações e direitos nas formas e ritmos de aprendizagem e conhecimento em construção.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá