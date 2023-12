Espetáculo Gran Finale será apresentado em Corumbá pela Oficina de Dança do Pantanal

Renê Carneiro

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, promove na próxima quarta e quinta-feira, dias 6 e 7 de dezembro, o espetáculo Gran Finale, que marca a culminância do trabalho realizado pela Oficina de Dança do Pantanal ao longo de 2023.

Em ambos os dias, o evento será realizado no Ginásio Poliesportivo Lucílio de Medeiros, na rua Porto Carreiro, e começa às 19 horas. A entrada será trocada por 1 quilo de alimento não perecível, que depois será integralmente destinado ao projeto Sino da Caridade, realizado pela Cidade Dom Bosco.

Prestes a completar 25 anos, a Oficina de Dança do Pantanal atende aproximadamente 400 crianças, sempre no contraturno escolar. Neste ano, serão apresentadas 18 coreografias. Na primeira noite, o espetáculo vai homenagear a Turma da Mônica. Na segunda noite de apresentações, a cantora Rita Lee será homenageada em duas coreografias.

Com assessoria