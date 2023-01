Esquenta para o Carnaval, Roda de Samba acontece no Porto Geral

Festa gratuita com ânimo para o Carnaval no Porto Geral / (Foto: Divulgação)

Alguém mais animado para o maior Carnaval de Mato Grosso do Sul? Acontece no próximo sábado (21) a Roda de Samba do Porto Geral, em Corumbá, uma festa de esquenta para o calendário de fevereiro.

Segundo a da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico, a festa acontece das 13h às 18h, com alguns dos principais nomes do samba corumbaense. Além da música, barracas e ambulantes comercializarão comidas e bebidas diversas. A Prefeitura também vai disponibilizar banheiros químicos para os foliões. Tambores serão instalados ao longo da Orla Portuária para garantir que todo lixo seja descartado corretamente.

Corte de Momo

Ainda está aberto o período de inscrição para a Corte de Momo do Carnaval de Corumbá 2023. Os interessados devem dirigir-se até a sede da Fundação da Cultura e do Patrimônio, localizada na Rua Dom Aquino, nº 1.380 – Centro, das 8h às 13 horas. O cadastro pode ser feito até dia 27.

As inscrições são totalmente gratuitas e o candidato deve entregar uma cópia do RG, junto com o original para conferência e devolução; do CPF; comprovante de residência; e comprovante de conta bancária em nome do candidato.

A premiação em dinheiro para o Rei Momo será de R$ 2 mil, mesmo valor oferecido para a Rainha da Corte de Momo. Já cada uma das duas princesas eleitas pela Comissão Julgadora leva para casa um prêmio de R$ 1,5 mil. O concurso acontece no dia 05 de fevereiro, a partir das 19 horas, na Praça Generoso Ponce.

São requisitos obrigatórios para concorrer à Corte: ser brasileiro; ter no mínimo 18 anos completos até o último dia da inscrição; residir em Corumbá; não ser servidor público municipal lotado na Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá; e não ter sido eleito Rei ou Rainha do Carnaval de Corumbá, no concurso anterior.

Os candidatos e candidatas ainda devem ter disponibilidade para participar dos ensaios e para cumprir, caso eleito, os compromissos carnavalescos estabelecidos pela coordenação; apresentar no ato da inscrição todos os documentos exigidos por este regulamento; e assinar a ficha de inscrição, dando ciência do conhecimento das normas deste regulamento, obrigando-se a respeitá-las integralmente.