Estrutura provisória permitirá obras sem fechar ponte em Corumbá

A “travessia provisória” que vai possibilitar a execução da obra de recuperação das lajes em balanço da ponte da BR-262 sobre o Rio Paraguai será transportada de Campo Grande para Corumbá no sábado (17).

A previsão é de que a instalação ocorra no próximo domingo (18), quando o tráfego de veículos deverá ser interrompido momentaneamente por duas horas para a estrutura ser colocada na ponte.

Feita com estrutura metálica, a “travessia provisória” possui 17 toneladas, é um componente que vai auxiliar na correção das patologias encontradas nas lajes da ponte e servirá justamente para manter o tráfego dentro da normalidade.

Atualmente, a ponte está aberta para o trânsito no sistema “Pare e Siga”. Ela continuará assim até a conclusão total das correções, prevista para abril.

O cronograma de trabalho prevê manutenção em cinco pontos da ponte. A “travessia provisória” será utilizada em todos eles. A cada conclusão de um ponto de trabalho, a estrutura será remanejada para o próximo.

A previsão é que cada transferência da “travessia provisória” ocasione a interdição momentânea de duas horas, o que ocorrerá a cada 15 dias, que é o tempo estimado de trabalho em cada ponto com patologia.

As interdições noturnas para a concretagem e cura do concreto de alta performance também devem ocorrer a cada 15 dias. As datas serão divulgadas previamente.