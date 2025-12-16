Estudantes de Corumbá realizam visita técnica no TJMS

Os estudantes assistiram a sessão de julgamento da 2ª Câmara Cível
Divulgação/ TJMS
Na última segunda-feira (15), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul recebeu os alunos do curso técnico em serviço jurídico da Escola Estadual Maria Helena Albaneze de Corumbá. A visita, que marcou a última do ano, foi guiada pelo coordenador de Acervo Histórico e Museológico, Vitor Augusto de Oliveira Valentim.
Os estudantes assistiram a sessão de julgamento da 2ª Câmara Cível, momento em que puderam compreender parte das atuações dos desembargadores e aprofundar suas noções de oratória ao presenciar as sustentações orais. Em seguida, os visitantes conheceram a história da justiça estadual através de um tour pelo museu do Judiciário.
A supervisora Cintia Helena Rodriguez Gomes conta que o objetivo da visita é que os alunos conheçam o funcionamento dos julgamentos de segundo grau e aprimorem seus conhecimentos sobre a Justiça. “Eles realizaram um Júri Simulado e agora sabem onde e como podem recorrer. E também, é uma forma de mostrar para as meninas, que elas podem seguir essa carreira, que pode alcançar o que quiserem”, relata a supervisora.
Os estudantes também conheceram o Salão Pantanal, espaço destinado a reuniões e solenidades, além da biblioteca do Judiciário. A visita buscou aproximar a justiça estadual dos alunos para que se vejam mais próximos de cargos estimados e protagonistas de seu futuro profissional.
Para Renan Victor dos Santos, que terminou o terceiro ano este mês, o momento trouxe novas perspectivas sobre seu futuro e sobre o funcionamento da profissão. “Eu achava que era um trabalho totalmente burocrático, que só envolvia leitura, mas durante a sessão, vi como funciona de verdade. Me imaginei vestindo a toga e uma medalha de platina”, explica o jovem recém-formado.
A vinda dos alunos encerra as visitas pelo programa “Conheça o Judiciário” em 2025. Ao longo do ano, diversos estudantes universitários, estagiários e escolas, realizaram visitas técnicas aos prédios do Poder Judiciário, o que ressalta a atuação do TJMS como órgão participativo e interativo com os problemas sociais e como guardião das garantias constitucionais. A ação também promove a cidadania e o conhecimento jurídico, aproximando a sociedade do Judiciário.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Escola
A ampliação de projetos extracurriculares integra uma estratégia da administração municipal para oferecer uma educação mais completa e conectada
Pecuária
Estado prioriza a pecuária de baixo carbono e agropecuária sustentável, equilibrando produção, competitividade e conservação ambiental
Promoção em saúde
O Programa Mais Saúde com Agente é uma iniciativa nacional que visa qualificar e integrar as ações desses profissionais
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS