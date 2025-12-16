Estudantes de Corumbá realizam visita técnica no TJMS

Divulgação/ TJMS

Na última segunda-feira (15), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul recebeu os alunos do curso técnico em serviço jurídico da Escola Estadual Maria Helena Albaneze de Corumbá. A visita, que marcou a última do ano, foi guiada pelo coordenador de Acervo Histórico e Museológico, Vitor Augusto de Oliveira Valentim.



Os estudantes assistiram a sessão de julgamento da 2ª Câmara Cível, momento em que puderam compreender parte das atuações dos desembargadores e aprofundar suas noções de oratória ao presenciar as sustentações orais. Em seguida, os visitantes conheceram a história da justiça estadual através de um tour pelo museu do Judiciário.



A supervisora Cintia Helena Rodriguez Gomes conta que o objetivo da visita é que os alunos conheçam o funcionamento dos julgamentos de segundo grau e aprimorem seus conhecimentos sobre a Justiça. “Eles realizaram um Júri Simulado e agora sabem onde e como podem recorrer. E também, é uma forma de mostrar para as meninas, que elas podem seguir essa carreira, que pode alcançar o que quiserem”, relata a supervisora.



Os estudantes também conheceram o Salão Pantanal, espaço destinado a reuniões e solenidades, além da biblioteca do Judiciário. A visita buscou aproximar a justiça estadual dos alunos para que se vejam mais próximos de cargos estimados e protagonistas de seu futuro profissional.



Para Renan Victor dos Santos, que terminou o terceiro ano este mês, o momento trouxe novas perspectivas sobre seu futuro e sobre o funcionamento da profissão. “Eu achava que era um trabalho totalmente burocrático, que só envolvia leitura, mas durante a sessão, vi como funciona de verdade. Me imaginei vestindo a toga e uma medalha de platina”, explica o jovem recém-formado.



A vinda dos alunos encerra as visitas pelo programa “Conheça o Judiciário” em 2025. Ao longo do ano, diversos estudantes universitários, estagiários e escolas, realizaram visitas técnicas aos prédios do Poder Judiciário, o que ressalta a atuação do TJMS como órgão participativo e interativo com os problemas sociais e como guardião das garantias constitucionais. A ação também promove a cidadania e o conhecimento jurídico, aproximando a sociedade do Judiciário.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!