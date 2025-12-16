Acessibilidade

16 de Dezembro de 2025 • 14:54

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Estudantes de Corumbá realizam visita técnica no TJMS

Os estudantes assistiram a sessão de julgamento da 2ª Câmara Cível

Da redação

Publicado em 16/12/2025 às 11:18

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ TJMS

Na última segunda-feira (15), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul recebeu os alunos do curso técnico em serviço jurídico da Escola Estadual Maria Helena Albaneze de Corumbá. A visita, que marcou a última do ano, foi guiada pelo coordenador de Acervo Histórico e Museológico, Vitor Augusto de Oliveira Valentim.

Os estudantes assistiram a sessão de julgamento da 2ª Câmara Cível, momento em que puderam compreender parte das atuações dos desembargadores e aprofundar suas noções de oratória ao presenciar as sustentações orais. Em seguida, os visitantes conheceram a história da justiça estadual através de um tour pelo museu do Judiciário.

A supervisora Cintia Helena Rodriguez Gomes conta que o objetivo da visita é que os alunos conheçam o funcionamento dos julgamentos de segundo grau e aprimorem seus conhecimentos sobre a Justiça. “Eles realizaram um Júri Simulado e agora sabem onde e como podem recorrer. E também, é uma forma de mostrar para as meninas, que elas podem seguir essa carreira, que pode alcançar o que quiserem”, relata a supervisora.

Os estudantes também conheceram o Salão Pantanal, espaço destinado a reuniões e solenidades, além da biblioteca do Judiciário. A visita buscou aproximar a justiça estadual dos alunos para que se vejam mais próximos de cargos estimados e protagonistas de seu futuro profissional.

Para Renan Victor dos Santos, que terminou o terceiro ano este mês, o momento trouxe novas perspectivas sobre seu futuro e sobre o funcionamento da profissão. “Eu achava que era um trabalho totalmente burocrático, que só envolvia leitura, mas durante a sessão, vi como funciona de verdade. Me imaginei vestindo a toga e uma medalha de platina”, explica o jovem recém-formado.

A vinda dos alunos encerra as visitas pelo programa “Conheça o Judiciário” em 2025. Ao longo do ano, diversos estudantes universitários, estagiários e escolas, realizaram visitas técnicas aos prédios do Poder Judiciário, o que ressalta a atuação do TJMS como órgão participativo e interativo com os problemas sociais e como guardião das garantias constitucionais. A ação também promove a cidadania e o conhecimento jurídico, aproximando a sociedade do Judiciário.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• TJMS lança Cartilha do Registro Civil de Nascimento em língua Guarani e Terena

• TJMS realiza Bazar Legal em Corumbá até o dia 28 de novembro

• TJMS revoga remição de pena obtida com cursos EaD sem comprovação

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Tráfico

Mochilas com maconha são encontradas em ônibus em Corumbá

Ocorrência

Droga é encontrada às margens do rio no Porto da Manga em Corumbá

Escola

Educação integral e cívico-militar se destacam em Anastácio

A ampliação de projetos extracurriculares integra uma estratégia da administração municipal para oferecer uma educação mais completa e conectada

Ocorrência

Criança engole pilha e é socorrida em Corumbá

Publicidade

Trânsito

Motociclista de 20 anos se fere após colisão com caminhão em Corumbá

ÚLTIMAS

Pecuária

Mato Grosso do Sul se consolidada como exemplo em recuperação de pastagens

Estado prioriza a pecuária de baixo carbono e agropecuária sustentável, equilibrando produção, competitividade e conservação ambiental

Promoção em saúde

Cerimônia celebra formatura de agentes comunitários em Aquidauana

O Programa Mais Saúde com Agente é uma iniciativa nacional que visa qualificar e integrar as ações desses profissionais

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo