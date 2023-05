Evento vai debater Protagonismo da Mulher Pantaneira em Corumbá

Além de apresentações culturais e do Desfile de Profissões, haverá uma feira de exposição e comercialização de produtos / Divulgação/ Assessoria

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, promove nesta sexta-feira, 26 de maio, o evento “Protagonismo da Mulher Pantaneira – Construindo sua história”. A atividade é voltada a toda comunidade, com foco no público feminino, e terá início às 18 horas no Centro de Convenções do Pantanal.

Além de apresentações culturais e do Desfile de Profissões, haverá uma feira de exposição e comercialização de produtos feitos por empresas comandadas ou gerenciadas por mulheres. Uma mesa redonda, mediada pela servidora e agente cultural Lívia Gaertner, terá a presença das empresárias Joice Santana Marques, Amanda Miguéis e Karoline Palheta.

“Esse evento é todo montado para dar visibilidade às mulheres em suas várias atividades de atuação, principalmente nas profissões”, explicou a secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Amanda Balancieri Iunes, coordenadora-geral da ação.

“O ‘Protagonismo da Mulher Pantaneira – Construindo sua história’ é gratuito e aberto a toda comunidade, mas com foco no público feminino”, complementou Thatiana Pécora, gerente de Políticas Públicas para as Mulheres, pasta ligada a Superintendência de Políticas Públicas da Prefeitura.