Exército vai construir nova sede da Brigada em Corumbá

Anuncio da obra foi feito para a imprensa / Leonardo Cabral/ Diário Corumbaense

O general de brigada Marcelo Zanon Harnisch, comandante da 18ª Brigada de Infantaria do Pantanal, em Corumbá, disse nesta quarta-feira (15), que a construção da nova sede da Brigada, será em uma área próxima ao anel viário, na parte alta da cidade.

“O início da obra será ainda neste primeiro semestre. Terá efetivo de 2 mil homens e um prazo de aproximadamente 8 anos para conclusão."

O custo total será de R$ 70 milhões, incluindo equipamentos de tecnologia para o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron). O general apresentou à imprensa de Corumbá as ações que serão realizadas em 2023 pelo Exército Brasileiro, na área de fronteira com a Bolívia.

Conforme o Diário Corumbaense, também participaram o coronel Dantas, chefe do Estado-Maior da 18ª Brigada e coronel Oliveira Dias, chefe da Seção de Comunicação Social. Na pauta, investimentos, segurança e preservação da fronteira oeste brasileira.

Turismo

O Forte de Coimbra também foi um dos temas tratados no encontro. O comandante Zanon frisou o potencial turístico, com ideia de aumentar o número de visitantes naquela região.

“Estamos vendo a viabilidade de aumentar fluxo de pessoas no Forte de Coimbra, explorar o potencial turístico e mostrar a importância dessa área, um dos Fortes que entraram em combate duas vezes na nossa história”, salientou o comandante pontuando que os barcos-hotéis podem incluir o Forte nos roteiros turísticos.

Ao longo de 2023, o Exército Brasileiro vai intensificar ações de segurança na fronteira, com realização de operações como a Ágata, que integra as Forças Armadas com outros órgãos federais, estaduais e municipais que atuam na região.

O trabalho conjunto aprimora as ações contra os ilícitos nas fronteiras, com postos de bloqueio e patrulhamento, promovendo inspeções, vistorias e revistas. Além disso, há ações de vigilância e inteligência que garantem a integridade territorial brasileira e contribuem para a preservação do meio ambiente. Ao todo serão quatro edições, uma já ocorreu no início deste ano.

Ainda segundo o portal, militares participam também de cursos e ações como Instruções de Operações do Pantanal e estágio de adaptação dentro da maior área alagável do planeta.

“Estamos investindo na formação do combatente com a construção de duas embarcações de grande porte no estaleiro de Manaus, elas serão montadas no final de abril em Cáceres (MT) e servirão para o transporte de pessoal, com intuito de aumentar a capacidade de projetar poder pelo rio Paraguai. Serão duas embarcações grandes para levar cerca de 200 homens. É mais um investimento que o Exército faz, quanto mais gente habilitada, melhor para a preservação da nossa região tanto na segurança como ambiental”, disse o comandante, revelando que as duas embarcações têm custo de R$ 10 milhões.