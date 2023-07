Extensão da Escola José de Souza Damy é entregue em Corumbá

Prefeitura de Corumbá

O prefeito Marcelo Iunes inaugurou na manhã desta quinta-feira, 06 de julho, o Centro Municipal de Educação Infantil – Extensão da Escola Municipal José de Souza Damy. Localizada na rua Minas Gerais, nº 247, no bairro Cristo Redentor, a unidade já está em funcionamento e atende 220 crianças – com idades de 4 meses a 5 anos – na creche e pré-escola.

“É sempre um grande orgulho e satisfação entregar uma escola, porque quanto mais investimos em edução é melhor para todos nós. E podem ter a certeza que nós vamos continuar investindo em educação”, disse o prefeito Marcelo Iunes ao discursar durante a solenidade de inauguração. A secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania e primeira-dama, Amanda Balancieri Iunes, participou da cerimônia.

“Estamos finalizando projetos para construção de mais duas escolas e uma creche, sendo uma escola, com 13 salas de aula, e uma creche lá no bairro Padre Ernesto Sassida, e mais uma escola com seis salas de aula, ao lado da CEMEI Eunice Ajala Rocha, aqui no Cristo Redentor. Também demos ordem de serviço, para reforma da escola Erci Cardoso, no Guatós, que queremos entregar ainda este ano para que possa receber alunos já no ano que vem . Essa obra o empreiteiro não terminou e entregou o serviço e estamos tendo que refazer tudo”, completou Iunes.

Ao entregar oficialmente a inauguração do CEMEI, o secretário Municipal de Educação, Genilson Canavarro de Abreu, destacou que as ações do prefeito Marcelo Iunes possibilitaram a ampliação de vagas na Rede Municipal de Ensino (REME). “É um momento muito feliz, para todos nós da Educação, vermos os investimentos na nossa Rede Municipal. Somente neste período, do governo do prefeito Marcelo Iunes, já tivemos ampliação de mais de mil vagas na REME e mais de 300 profissionais foram chamados por concurso público e hoje são servidores efetivos da nossa Rede Municipal”, disse o secretário.

“Esse novo espaço, bastante amplo vai agregar muito para nossas crianças. Nosso principal objetivo é melhorar, cada vez mais, a qualidade do ensino da nossa Rede Municipal. Podem contar conosco, estamos investindo na Educação porque é através da educação que vamos formar cidadãos, formar caráter e preparar as pessoas para o futuro profissional”, disse o secretário Municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal.

Líder do Governo na Câmara Municipal, o vereador Alex Dellas participou da solenidade representando o poder Legislativo. O parlamentar destacou que o espaço tem toda a infraestrutura necessária para atender as crianças. “Só tenho a agradecer, nossas crianças merecem atenção e quando a gente vê investimentos em uniforme; em infraestrutura, em alimentação, eu tenho certeza que é Corumbá que ganha”.

Diretora da Escola Municipal José de Souza Damy, a professora Roseli Nery de Andrade Bento, afirmou que o novo espaço é “um bem social” que atende às “necessidades e expectativas” da comunidade. “É um dia especial que entra para a história da escola José de Souza Damy. Pois o anseio antigo da nossa comunidade está se concretizando com a inauguração desse Centro de Educação Infantil. Aqui, temos pessoas que trabalham com garra e muita dedicação e fazem com que este amplo espaço se torne um bem social. A inauguração deste espaço nos traz um momento de muita alegria, pois estamos respondendo às necessidades e expectativas da comunidade, a qual servimos procurando manter, a cada dia, o melhor nível possível de qualidade na educação infantil”, ressaltou.

Acompanharam a inauguração os secretárioa Beatriz Assad (Saúde); Mariluce Leão (adjunta de Saúde); José Carlos Macena de Britto Júnior (adjunto de Segurança Pública e Defesa Social); Marcelo Araújo (Funec); Elisângela Siena Oliva (Fundação de Turismo); Marconi de Souza Júnior (Agência Portuária); Elbio Mendonça (chefe de Gabinete) e Josyel Medina (assessor especial).