09 de Fevereiro de 2026 • 16:14

Fogo

Falha em ventilador causa princípio de incêndio em escola de Corumbá

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar, por meio do 3º Grupamento de Bombeiros Militar

Da redação

Publicado em 09/02/2026 às 11:18

Viatura do Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta segunda-feira (9), por volta das 7h45, na Escola Estadual Carlos de Castro Brasil, localizada na Avenida Rio Branco, em Corumbá. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar, por meio do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM).

A equipe de prontidão foi acionada e se deslocou imediatamente até a unidade escolar, onde constatou que um ventilador de parede havia entrado em chamas dentro de uma sala de aula, provocando grande quantidade de fumaça no ambiente.

Os bombeiros realizaram a retirada do equipamento da parede e efetuaram a ventilação do local para dispersar a fumaça, não sendo necessária a utilização de água, já que o foco do incêndio estava controlado no momento da chegada da guarnição.

Conforme relato de um funcionário da escola, o ventilador apresentava falhas de funcionamento e teria superaquecido ao ser ligado, ocasionando a queima do equipamento e o surgimento das chamas.

A ocorrência foi finalizada sem registro de feridos, e o local foi deixado em condições seguras. O Corpo de Bombeiros Militar orienta sobre a importância da manutenção preventiva de equipamentos elétricos, especialmente em ambientes escolares.

