Famílias carentes de Corumbá recebem cestas básicas, agasalhos e cobertores

Agasalhos, cobertores, sapatos e roupas arrecadados durante a Campanha do Agasalho / Diário Corumbaense

Famílias carentes de Corumbá receberam agasalhos, cobertores, sapatos e roupas arrecadados durante a Campanha do Agasalho "Seu Abraço Aquece - Doe Calor e Faça o Bem", nesta terça-feira, dia 20.

A ação é uma iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. As entregas foram feitas pelo comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Carlos Magno.

Segundo o Diário Corumbaense, o material arrecadado foi repassado para a Instituição Beneficente Projeto "Vidas Salvando Vidas", que atende famílias carentes do Loteamento Pantanal, parte alta da cidade.

Conforme a PM, instituição responsável por esta entrega em Corumbá, aproximadamente 300 peças entre roupas e cobertores foram distribuídos.

Em outra ação solidária, também no Loteamento Pantanal, a PM de Corumbá e a ativista social,

Tatiana Amorim, entregaram hoje, cestas básicas arrecadadas durante o São João do bairro Centro América. Foram mais de duas toneladas de alimentos não perecíveis doadas pelas pessoas que participaram do arraial.