Famílias residentes na região do Taquari recebem programa Povo das Águas

Clóvis Neto, PMC

A Prefeitura de Corumbá, por meio do Programa Social Povo das Águas, atende, a partir desta semana, as famílias residentes na região do Taquari, no Médio Pantanal. Executada com recursos próprios do município, a ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Na terça-feira, dia 13, das 08h às 12h, o início dos atendimentos será realizado no Porto Sagrados, aos ribeirinhos da região da Colônia São Domingos. Na quarta-feira, 14 de maio, os serviços destinados aos moradores da Colônia do Bracinho ocorrerão no Porto Sairú, das 08h30 às 12h30.

Na quinta-feira, 15 de maio, o atendimento retorna à região da Colônia São Domingos, das 08h30 às 12h30, no Porto Figueira. Na sexta-feira, 16 de maio, os serviços serão prestados aos moradores das regiões da Colônia do Cedro e Limãozinho, no Porto da Fazenda Abate, das 08h às 12h.

A equipe do Povo das Águas atende, no sábado, dia 17, as famílias da Colônia do Cedrinho, no Porto da Casa do Ná (Sr. Paulo Amaro), das 08h às 12 horas.

No domingo, dia 18, pela manhã, das 07h às 11h, o atendimento será na região da Colônia do Corixão, no Porto Buritizal. No mesmo dia, das 13h às 16h, os serviços serão prestados no Porto Paraná, para os moradores da Colônia do Rio Negro.

“Nesses quatro meses de administração, já realizamos dois atendimentos: em março, na região do Alto Pantanal; e, em abril, no Baixo Pantanal, em Coimbra. Agora, vamos levar os serviços do Povo das Águas para as famílias do Médio Pantanal do Taquari. Nessa região, são aproximadamente 220 famílias. Devido às mudanças da natureza, agora está com água e vamos fazer os atendimentos nos portos”, disse o coordenador do Programa Social Povo das Águas, Josiney Severino dos Santos.

O Povo das Águas

Criado em 2009, o Programa Social Povo das Águas tem como objetivo levar serviços públicos essenciais às populações que vivem em regiões de difícil acesso, promovendo o bem-estar e a inclusão social. O programa se destaca por sua equipe multidisciplinar, composta por profissionais de diferentes áreas, que oferecem serviços nas áreas de saúde, assistência social e educação, além da distribuição de benefícios eventuais e de ações que promovem o desenvolvimento comunitário integrado e sustentável.

Amparado pela Lei Municipal nº 2.263, de 24 de agosto de 2012, o programa é uma iniciativa que envolve o poder público, a sociedade civil organizada e colaboradores, com o propósito de garantir atendimento digno e eficaz às comunidades ribeirinhas, fortalecendo os vínculos sociais e promovendo o acesso a políticas públicas de qualidade.

A Prefeitura de Corumbá reafirma seu compromisso com o bem-estar da população, trabalhando para levar dignidade e serviços essenciais a todos os cidadãos, especialmente àqueles que vivem em áreas remotas. A programação inclui atendimento a diversas comunidades, com serviços públicos voltados à saúde, assistência social e educação.

