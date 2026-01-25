Idosa é morta a pauladas e marido é principal suspeito em Corumbá

Redes Sociais

Um possível caso de feminicídio foi registrado no início da noite deste sábado (24), após uma mulher de 62 anos ser encontrada morta dentro da própria residência, vítima de agressão física, na Vila Guarani, em Corumbá (MS). A ocorrência mobilizou equipes de resgate, saúde e segurança pública.

Por volta das 18h45, uma viatura de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar primeiros socorros à vítima. Ao chegar ao local, a equipe se deparou com a idosa já sem sinais vitais, apresentando ferimentos graves na região do rosto. Testemunhas relatam que as agressões foram causadas violentamente por um pedaço de madeira.

Diante da gravidade da situação, foi solicitado o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O médico da equipe confirmou o óbito no local.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu à residência, onde realizou o isolamento da área, ficando responsável pela preservação do cenário para os trabalhos da perícia e investigação.

Segundo informações repassadas por populares, o principal suspeito do crime é o esposo da vítima, um homem de 74 anos, que teria fugido do local após a agressão. As circunstâncias do crime estão sendo apuradas pelas autoridades competentes, que tratam o caso como feminicídio, crime caracterizado pela morte de mulher em contexto de violência doméstica ou familiar. Este seria o 1° caso de feminicídio no estado em 2026.

O caso reforça o alerta para a gravidade da violência contra a mulher, especialmente no ambiente doméstico, e segue sob investigação para a localização do suspeito e o completo esclarecimento dos fatos.