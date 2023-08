Festa de Nossa Senhora de Urkupiña acontece amanhã, 24 de agosto, em Corumbá

A festa em comemoração à Nossa Senhora de Urkupiña - padroeira da integração nacional boliviana - acontece nesta quinta-feira, 24 de agosto. O secretário Municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, recebeu o convite oficial das mãos do responsável pela celebração deste ano, Alfredo Malqui. Na Bolívia, anualmente um casal devoto (chamado de 'pasantes') é escolhido para se responsabilizar e organizar os festejos.

O secretário de Governo agradeceu o convite e destacou a forte integração existente entre os povos de Corumbá e das cidades bolivianas que fazem fronteira com o município. A festa será na praça Nossa Senhora de Urkupiña, antiga feira Brasbol, que fica na esquina das ruas Edu Rocha e Cuiabá, a partir das 09 horas. O assessor executivo da Prefeitura, Pedro Paulo dos Santos Cruz, acompanhou a visita do 'pasante'.

A história

Os festejos da Virgem de Urkupiña são originários da cidade de Quillacollo, no estado de Cochabamba. Contam que na época colonial, uma pequena menina ajudava seus pais pastoreando ovelhas. Certo dia apareceu para a pastorinha uma formosa e deslumbrante senhora que carregava em seus braços um menino, a qual se converteu em sua amiga.

Para a menina conversar com a senhora, e brincar com o menino, converteu-se em algo natural. Ao chegar a sua casa, contou aos seus pais sobre a bela senhora; que surpresos ouviram a sua filha relatar a forma em que “a senhora” apareceu.

Os pais da pastorinha estranharam e compartilharam o fato com o sacerdote da paróquia e alguns vizinhos, que decidiram verificar a veracidade do relato da menina. No dia 15 de agosto, de surpresa, apareceram os pais e alguns vizinhos no lugar onde a menina pastoreava suas ovelhas. Grande foi a surpresa quando viram a pastorinha acompanhada da Senhora e seu filho. O assombro e incredulidade se apoderaram da gente, quando viram que lentamente a senhora e o menino começaram a subir aos céus.

Neste lugar, construiu-se o templo da Virgem, que desde aquela época é venerada pelo povo boliviano. Atualmente se levou a imagem ao templo Matriz de Quillacollo até onde chegam peregrinos de toda Bolívia para adorar à Virgem Maria de Urkupiña. Celebrada na Bolívia entre os dias 14 e 16 de agosto, a santa católica é considerada pelo Governo Boliviano como a padroeira da Integração Nacional. Com informações do site Bolívia Cultural.