Festival América do Sul acontecerá entre 28 de abril e 1º de maio

O Festival América do Sul, um dos principais eventos culturais do Estado, será realizado entre os dias 28 de abril a 1º de maio, em Corumbá.

O Festival América do Sul chega neste ano a sua 17ª edição, celebrando como de praxe a integração dos povos do continente pela arte, gastronomia e inclusão de pessoas de idiomas e costumes diferentes, com muito a compartilhar durante o evento.

Em 2022, foi comemorado no festival o centenário da Semana de Arte Moderna, conhecida como Semana de 22, que ocorreu na capital paulista entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, movimento que chamou a atenção da população para a valorização e consumo da Arte e da Cultura brasileira, em todos os seus segmentos. Ali, o objetivo foi promover reflexão sobre os caminhos que cultura e sociedade tiveram até a atualidade.