Festival América do Sul mistura cultura e sustentabilidade

Marithê do Céu

Na histórica e bela Corumbá, arte e natureza se incorporam mais uma vez. De quinta-feira (15) a domingo (18), o 18º Festival América do Sul reunirá 96 atrações culturais gratuitas que valorizam a integração Brasil – América-Latina e o patrimônio sul-mato-grossense.

Realizado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, Fundação de Cultura e apoio da Prefeitura Municipal, o Festival América do Sul vai muito além dos grandes palcos. Tendas, escolas, praças, associações e tablados ressaltam a pluralidade de produções e representatividades: o FAS abraça a arte negra e indígena, a infância e percorre bairros periféricos de uma cidade de múltiplas identidades.

Rica em diversidade e história, Corumbá será celebrada com projeções no Casario do Porto Geral, conjunto arquitetônico tombado como patrimônio histórico e cultural do Brasil.

Grandes atrações da música, das artes visuais, dos saberes tradicionais, do teatro e dança se apresentam neste cenário, que remete ao início da trajetória de desenvolvimento do Sul de Mato Grosso e às belezas do Rio Paraguai e do Pantanal.

Promovendo mais uma vez o recolhimento de resíduos recicláveis, o Festival também valoriza a sustentabilidade em Corumbá, coração da América do Sul e destino de milhares de turistas. Celebração da integração cultural e do valor da economia criativa.

O que vem por aí

, ícones da música sertaneja “raiz”, se apresentam dia 15 de maio (quinta); Xamã, destaque da atual safra do rap nacional, faz o som no dia 16 (sexta); Alcione, uma das mais exponenciais vozes do samba é a atração do dia 17 (sábado); encerrando a programação, no dia 18 (domingo) o grupo Pixote e Isabel Fillardis unem carisma e clássicos do pagode e MPB.

Tem também muita cultura latino-americana: os músicos Pedro de La Colina (Chile) e Mayra Sanchez (Colômbia) são atrações de sexta (16) no Palco do Porto; Buena Vista Social Club Tribute (Cuba) e Fiesta Cuetillo (Bolívia) se apresentam no sábado (17).

A arte produzida em Mato Grosso do Sul promove a diversidade. Já na abertura se apresentam Matu Miranda e Bebê Kramer, Cia. do Mato, com o espetáculo de dança "Chafica", Escolas de Samba de Corumbá e a banda Exilados; Na sexta (16) é a vez do Teatro Imaginário Maracangalha com "As Miragens do Asfalto", do Grupo de Dança Estrela do Pantanal, do som de SoulRa e Karla Coronel e da música clássica de Catedral Erudita; No sábado (17) é a vez da Cia. Tarsila de Artes Cênicas com "Balança, mas não cai!"e o músico Júlio Ruschel; Já no domingo (18) tem batalha de rap no Porto, Grupo Urbe, Orquestra Ocamp e Guga Borba.

Programação

Além da música, teatro e artes visuais, o evento contará com programação especial: oficinas, saraus, contação de histórias e rodas de conversa que mergulham em nossa diversidade cultural. Tudo gratuito.

Os eventos ocorrem em diferentes locais: IFMS, Tenda dos Saberes, Moinho Cultural Sul-Americano, Escola Municipal Ângela Maria Perez, Biblioteca Heloísa Urt, Casa da Memória Sebastião Brandão, Iphan e Porto Geral.

