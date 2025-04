Festival América do Sul retorna em maio com shows gratuitos em Corumbá

Divulgação

Após um ano de interrupção, o Festival América do Sul retorna ao calendário cultural de Mato Grosso do Sul entre os dias 15 e 18 de maio. O evento será realizado no Porto Geral de Corumbá, com entrada gratuita e apresentações de artistas nacionais e internacionais.



A 18ª edição marca a retomada do festival, cancelado em 2024, com investimento superior a R$ 6 milhões. A estrutura deste ano traz novidades, como um novo formato do Palco Principal, inspirado na concha acústica usada no Rock in Rio. A proposta é melhorar a qualidade sonora e oferecer abrigo ao público em caso de chuvas leves.



Entre as atrações confirmadas estão Alcione, Pixote, Xamã, o grupo cubano Buena Vista Social Club e a dupla Duduca & Dalvan, que se apresentará acompanhada por uma orquestra. O rapper Xamã se apresentará na sexta-feira (16), às 22h, com um show de 1h30 e cachê de R$ 250 mil. No sábado (17), Alcione sobe ao palco às 21h, também com show de 1h30, e cachê de R$ 310 mil. O grupo Pixote encerra a programação no domingo (18), às 22h, com apresentação de 1h20 e cachê de R$ 320 mil.



O festival deste ano presta homenagem a duas personalidades da cultura sul-americana: o ator e arte-educador Francisco Ignácio da Silva Neto, conhecido como Tim, e o compositor Mário Zan, autor de músicas como Chalana e Festa na Roça.



Desde sua criação em 2004, o Festival América do Sul tem como objetivo promover a integração cultural entre os países sul-americanos por meio de diversas expressões artísticas. A escolha do mês de maio para a realização do evento atende a um pedido da população local, que associa esse período ao calendário festivo do festival. A decisão também busca fomentar o turismo e o comércio da região pantaneira.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!