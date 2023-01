Festival do Peixe começa hoje em Corumbá

Divulgação Abrasel

A ABRASEL MS - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul realiza de 26 de janeiro a 5 de fevereiro, o Festival do Peixe, que integra a programação do FIPEC - Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá 2023.

O Festival conta com a participação de 10 restaurantes de Corumbá, que oferecem pratos com valores que vão de R$ 25 a R$ 100 no máximo.

Para o presidente da Abrasel MS, Juliano Wertheimer, esse tipo de evento sempre contribui para a divulgação da gastronomia regional e dos estabelecimentos participantes.

“O objetivo da Abrasel MS é valorizar o setor de bares e restaurantes e o Festival é uma maneira de engajarmos os estabelecimentos de Corumbá, criando uma oportunidade ímpar para que o empreendimento divulgue seu cardápio e alcance novos públicos”.

O Festival do Peixe de Corumbá acontece de 26 de janeiro a 05 de fevereiro.

Para conhecer e votar nos restaurantes e pratos participantes, acesse festivaldopeixems.com.br.