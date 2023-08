Festival Estudantil da Canção será realizado em novembro em Corumbá

O Ensaio Geral acontecerá no dia 22 de novembro / Renê Marcio/ PMC

O Festival Estudantil da Canção e o Concurso do Garoto e Garota Estudantil de Corumbá tiveram alteradas as datas de realização. Agora, os eventos serão nos dias 23 e 24 de novembro no Complexo Poliesportivo Lucílio de Medeiros, localizado na Rua Porto Carrero, sempre a partir das 18 horas.

A prefeitura de Corumbá publicou a Resolução n° 300, com as alterações na edição do dia 20 de julho do Diário Oficial.

As inscrições, em caráter totalmente gratuito, deverão ser realizadas no período de 02 de outubro a 31 de outubro de 2023. O processo seletivo será no Complexo Poliesportivo “Lucílio de Medeiros”, na Rua Porto Carrero, conforme o cronograma abaixo:

14/11/2023 - Categoria Infantil e Especial, a partir das 14h;

16/11/2023 - Categoria Juvenil, a partir das 14h;

17/11/2023 - Categoria Adulta, a partir das 14h;

20/11/2023 - Categoria Profissional de Educação, a partir das 14h;

O Ensaio Geral acontecerá no dia 22 de novembro, das 14h às 20h, no Complexo Poliesportivo Lucílio de Medeiros, localizado na Rua Porto Carreiro, com horários e ordem definidos pelo Comitê de Gestão, os quais serão publicados no site da Prefeitura Municipal de Corumbá: http://www.corumba.ms.gov.br/.