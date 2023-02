Festival Internacional de Pesca Esportiva começa hoje em Corumbá

Festival Internacional de Pesca Esportiva começa hoje / Renê Marcio

Começa nesta sexta-feira (3), o Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá 2023. A abertura do evento será realizada a partir das 19h, na ferradura do Porto Geral.

A abertura terá a apresentação da dupla Kaio e Gabriel. Em seguida, a festa continua com a apresentação do grupo Samba Pop, que une sambas consagrados com ritmos populares e atuais.

O FIPEC 2023 é realizado pela Prefeitura de Corumbá e a pela Associação Corumbaense das Empresas Regionais de Turismo (ACERT), em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.