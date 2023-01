Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá acontece em fevereiro

A ação é realizada desde os anos de 1990, mas paralisado em 2012 / Divulgação

O Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá (Fipec) é um evento que atrai centenas de pescadores de Mato Grosso do Sul e de outros estados e do país vizinho (Bolívia), com foco na prática de uma modalidade que já se consolidou nos rios do Pantanal: o pesque e solte.

Em sua segunda edição, o festival é considerado um dos maiores eventos da pesca esportiva em água doce no Brasil e tem o apoio do Governo do Estado.

Promovido pela prefeitura de Corumbá e Acert (Associação Corumbaense das Empresas Regionais de Turismo), a próxima edição ampliou para 350 o número de equipes na prova principal (adulta) e 1.500 inscrições para infanto-juvenil, com mais de R$ 100 mil em prêmios (um carro zero, moto, barco de alumínio e motor de popa).

Pesca e natureza

O Festival Internacional de Pesca Esportiva também promove o destino de pesca esportiva do Pantanal. Corumbá (distante 420 km de Campo Grande) tem a maior estrutura de barcos-hotéis e hotéis para a prática desse apaixonante esporte. A cidade recebe mais de 30 mil pescadores esportivos por ano, atraídos pelas belezas da região (é o maior município do Pantanal, com mais de 65% da área do bioma em Mato Grosso do Sul) e pela piscosidade dos seus rios.

Corumbá, conhecida como Capital do Pantanal, é também destino do turismo de natureza, cujos passeios podem ser feitos na Estrada-Parque Pantanal (MS-184), onde operam pousadas e hotéis-fazendas. O centro histórico, com seus monumentos e prédios dos séculos XIX e XX, remete à ocupação da fronteira oeste com influências europeias e platinas, destacando-se o Casario do Porto. A gastronomia pantaneira está presente no cardápio dos bares e restaurantes.