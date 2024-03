Festival Internacional de Pesca Esportiva será entre 15 e 17 de março

PMC

A terceira edição do Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá (FIPEC) vai ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de março. Realizada pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, a expectativa é reunir mais de 300 barcos e mil crianças ao longo da orla rio Paraguai.

“O FIPEC é mais um evento consolidado no calendário local e que movimenta nossa economia. Mais uma vez contamos com apoio de vários parceiros para fazermos uma festa muito bonita para nossa população e para os turistas que visitam a nossa cidade”, afirmou o prefeito Marcelo Iunes.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site www.fipec.ms.gov.br. Na categoria infantil, de 6 a 17 anos, as inscrições custam R$ 20 e a disputa será no sábado, dia 16, a partir das 7 horas. Os competidores serão divididos em baterias e a premiação será feita a partir das 15 horas no palco que será montado na ferradura do Porto Geral, onde também haverá sorteio de prêmios entre os inscritos.

Na pesca adulta, são 350 vagas e o valor da inscrição é de R$ 350,00. Cada equipe poderá contar com no mínimo um e no máximo três pescadores. É permitido que além dos três pescadores, a equipe conte também com um guia de pesca (piloteiro), porém, nesse caso, este não poderá pescar. É obrigatório que todo competidor tenha a licença de pesca válida estadual ou federal.

Cada equipe recebe um kit contenho uma ecobag, uma camiseta manga longa UV para cada participante, um boné para cada participante, dois adesivos que irão conter a numeração de cada equipe, uma régua para medir peixe. Não haverá distinção entre equipes masculinas, femininas e/ou mistas, sendo permitida qualquer composição de equipe. A prova será realizada no domingo, 17 de março, com início às 07 horas e fim às 15 horas.

Será declarada vencedora a equipe que somar mais pontos. No caso de empate, o critério de desempate será o maior peixe capturado. Haverá a premiação em dinheiro e de troféus às equipes classificadas do primeiro ao terceiro lugar, sendo:

a) 1º lugar: R$ 2.000,00 (dois mil reais);

b) 2º lugar: R$ 1.000,00 (mil reais);

c) 3º lugar: R$ 500,00 (quinhentos reais).

Também haverá sorteio de diversos prêmios entre os inscritos, sendo um carro, barco, moto e motores de popa. Ao todo, a premiação ultrapassa os R$ 100 mil.