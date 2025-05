Festival movimenta R$ 2,7 milhões em Corumbá

Ayrton Benites/PMC

Realizado entre os dias 15 e 18 de maio de 2025, no Porto Geral de Corumbá, o 18º Festival América do Sul Pantanal reafirmou o protagonismo cultural e turístico do município. Com diversidade artística, integração regional e forte impacto econômico, o evento se consolidou como símbolo de desenvolvimento e valorização da cultura sul-americana.

Segundo levantamento da Fundação de Turismo do Pantanal, por meio do Observatório de Turismo, o festival registrou uma ocupação hoteleira média de 61,25%, com permanência média de 2,8 dias por turista. Estima-se que 1.199 visitantes tenham se hospedado na cidade, enquanto a presença total de turistas no evento chegou a cerca de 1.900 pessoas. A participação da população local também foi significativa, com média de três dias de presença por morador.

Mais de 170 trabalhadores atuaram diretamente na praça de alimentação, foodtrucks e stands culturais, reforçando o potencial do festival para geração de renda e emprego.

Os dados de consumo indicam que os turistas gastaram, em média, R$ 310,23 no evento e R$ 198,43 no destino. Já os moradores tiveram gasto médio de R$ 116,92 durante o festival. O setor de alimentação teve retorno expressivo: os foodtrucks investiram R$ 41 mil e faturaram R$ 89 mil; as barracas da praça de alimentação investiram R$ 50 mil e arrecadaram R$ 125 mil. Já os stands de artesanato e países convidados venderam 937 peças, somando R$ 53.210,00.

A movimentação financeira total do evento, incluindo gastos de turistas, moradores e lucros comerciais, ultrapassou R$ 2,7 milhões.

O sucesso do festival é atribuído à atuação conjunta do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Prefeitura de Corumbá e parceiros públicos e privados. Sob a gestão do prefeito Gabriel Alves de Oliveira, Corumbá rompeu com o isolamento institucional de gestões anteriores, retomando o diálogo com os governos estadual e federal e com parlamentares comprometidos com o desenvolvimento regional.

A 18ª edição do Festival América do Sul Pantanal foi mais do que uma celebração cultural: marcou o início de um novo ciclo de valorização cultural, fortalecimento econômico e reposicionamento estratégico de Corumbá no cenário sul-americano.

*Com informações da Prefeitura Municipal de Corumbá

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!