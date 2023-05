Filhote de onça-pintada mobiliza Polícia Ambiental para resgate em Ladário

Onça foi vista nas ruas de Ladário / Você repórter

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na noite de ontem, 29, no Porto Geral de Ladário, onde um filhote de onça-pintada foi visto por moradores no local.

Com apoio de uma guarnição da Polícia Militar Ambiental, o felino foi acuado até que uma equipe do Instituto Homem Pantaneiro (IHP), chegar para fazer o resgate.

O local preciso onde estava a onça é a área do comércio denominado “Gelo do Baton”.

Consta ainda há a informação que outra onça foi vista nas imediações, provavelmente seria a mãe do felino.

De acordo com informações repassada pelo Corpo de Bombeiros, o filhote foi sedado e foi necessário descer de embarcação para a soltura nas margens do rio, um pouco mais abaixo da cidade.