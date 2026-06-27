Filhotes de jacaré tentam entrar em varanda de casa em Corumbá

Dois filhotes de jacaré foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar na manhã desta sexta-feira (26), após serem encontrados em frente a uma residência na região central de Corumbá. A ocorrência foi registrada por volta das 10h, na Rua 13 de Junho, quase esquina com a Rua Tiradentes.

De acordo com o 3º Grupamento de Bombeiros Militar, um morador acionou a equipe ao perceber que os animais tentavam acessar a varanda da residência, o que gerou preocupação devido à proximidade com os moradores.

Ao chegar ao local, a guarnição de salvamento realizou a contenção e a captura dos dois filhotes de forma segura, preservando tanto a integridade dos animais quanto a segurança da população.

Após uma avaliação, os bombeiros constataram que os jacarés não apresentavam ferimentos. Em seguida, eles foram transportados e devolvidos ao seu habitat natural, sendo soltos em uma área apropriada às margens do Rio Paraguai.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça que a presença de animais silvestres em áreas urbanas pode ocorrer, principalmente em cidades próximas a rios e áreas alagadas. Nesses casos, a orientação é para que a população mantenha distância, não tente capturar ou afugentar os animais e acione imediatamente os órgãos competentes para que o manejo seja realizado por profissionais capacitados, garantindo a segurança de todos e a preservação da fauna silvestre.

