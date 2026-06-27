Filhotes de jacaré tentam entrar em varanda de casa em Corumbá

Dois filhetes foram resgatados pelos Bombeiros, transportados e devolvidos ao seu habitat natural, sendo soltos em uma área apropriada às margens do Rio Paraguai.
Dois filhotes de jacaré foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar na manhã desta sexta-feira (26), após serem encontrados em frente a uma residência na região central de Corumbá. A ocorrência foi registrada por volta das 10h, na Rua 13 de Junho, quase esquina com a Rua Tiradentes.
De acordo com o 3º Grupamento de Bombeiros Militar, um morador acionou a equipe ao perceber que os animais tentavam acessar a varanda da residência, o que gerou preocupação devido à proximidade com os moradores.
Ao chegar ao local, a guarnição de salvamento realizou a contenção e a captura dos dois filhotes de forma segura, preservando tanto a integridade dos animais quanto a segurança da população.
Após uma avaliação, os bombeiros constataram que os jacarés não apresentavam ferimentos. Em seguida, eles foram transportados e devolvidos ao seu habitat natural, sendo soltos em uma área apropriada às margens do Rio Paraguai.
O Corpo de Bombeiros Militar reforça que a presença de animais silvestres em áreas urbanas pode ocorrer, principalmente em cidades próximas a rios e áreas alagadas. Nesses casos, a orientação é para que a população mantenha distância, não tente capturar ou afugentar os animais e acione imediatamente os órgãos competentes para que o manejo seja realizado por profissionais capacitados, garantindo a segurança de todos e a preservação da fauna silvestre.
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