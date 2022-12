Fim de ano movimenta fronteira com a Bolívia e gera filas com mais de 1 mil por dia

Filas de espera na fronteira com Corumbá / (Foto: Diário Corumbaense)

O setor de Imigração da Polícia Federal no Posto Esdras, fronteira de Corumbá com a Bolívia reforçou a equipe para atender viajantes estrangeiros que vão turistas no fim de ano em cidades do país. Cerca de mil pessoas por dia são atendidas, gerando filas em frente ao posto.

Três agentes novos estão auxiliando no processo de imigração devido à alta demanda dos últimos dias. Segundo o Diário Corumbaense, longas filas de espera nos dois sentidos da fronteira são formados para retirar o visto. O expediente segue das 8h às 18h.

A maioria das buscas pela liberação são de bolivianos com destinos as cidades turísticas, como Balneário Camboriú, ou excursões em São Paulo, de acordo com o portal. A cotação do dólar também favorece as viagens neste período.

Lauren Montecinos esteve no posto com os pais e três filhos desde às 6h na fila de imigração para buscar visto para ir à São Paulo. Ela desembarcou no Terminal Rodoviário da cidade de Puerto Quijarro, vinda da cidade de Santa Cruz de la Sierra, distante cerca de 650 km da fronteira com Corumbá.

“Cheguei aqui e já tinha uma fila longa à espera da abertura da imigração. Tenho que tirar o visto de todos nós, para seguirmos viagem até São Paulo. Vamos visitar meu irmão que é médico e vive lá há anos. Eu estou levando meus filhos para passarem Ano Novo e as férias, todos em família. Aproveitar que agora está compensando viajar para o Brasil”, disse a dentista ao site.