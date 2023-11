Fim de semana tem Encontro de Violeiros, Festival Expressão de Rua e Parada da Diversidade

O fim de semana promete agradar a todos os públicos com atrações das mais diversas por todo Mato Grosso do Sul. No Parque das Nações Indígenas, o palco e as atenções se voltam para o Encontro Nacional de Violeiros.

Em comemoração ao Mês da Consciência Negra, tem Festival Expressão de Rua levando arte e cultura para a Plataforma Cultural.

A gastronomia tem lugar certo em Bonito com o Festival da Guavira que chega a sua 19ª edição, enquanto Corumbá tem as ruas coloridas pela bandeira do Orgulho LGBTQIA+ com a 2ª Parada da Diversidade.

A Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) preparou uma lista dos principais eventos em Mato Grosso do Sul, confira:

Sexta-feira (17)

Exposição “Ori” - O Mês da Consciência Negra leva o Coletivo Enegrecer a ocupar durante todo o mês de novembro o MIS com a exposição “Ori”. A mostra busca mostrar a essência de que em cada ser existe um universo singular, com seu regente primordial: o existir.

Nesta exposição, formada por 23 artistas campo-grandenses, é possível ver obras dialogando entre si através da linguagem do Grafitte, Performance, Instalações, Desenho, Gravura e Pintura, ressaltando a pluralidade do auto reconhecimento do ser.

Hora: Das 8h às 17h

Local: Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar

Entrada: Gratuita

Espetáculo circense “Gran FinaLLe” - Com o projeto “Circo.Lação” a Cia Pisando Alto apresenta o espetáculo circense de rua “Gran FinaLLe”, para o público em geral, com intérprete de libras.

O espetáculo narra a história de um casal de velhinhos alegres, ativos, engraçados. Ela tem “memória de elefante”, já ele esqueceu até que é esquecido. Coloridos e cuidadosos, eles aguardam os filhos para apresentar um grande espetáculo de circo. Este é o início do enredo do espetáculo “Gran FinaLLe”, que busca através de algumas técnicas circenses compartilhar um pouco da história de artistas de circo, como acontecia a vida nos bastidores, trazendo à tona os percalços da vida cotidiana de um espetáculo. Sonhando com o passado brilhante ou com uma realidade que não existe, mas sempre sonhando, e esperando seus filhos e netos para apresentar o grandioso espetáculo de circo!

O espetáculo tem direção e dramaturgia de Breno Moroni; atuação por Fran Corona e Moreno Mourão; produção de Fran Corona; figurino, adereço e materiais de cena por Ramona Rodrigues; Costuraria Fleur Confecções, preparação musical de Lucas Rosa e Marcelus Anderson e, tem como artista gráfica Maíra Espíndola. A classificação é livre.

Hora: Às 9h30

Local: Associação Amigos da Criança e do Adolescente (ACA) - Rua Carlos Fernando Zarur Júnior, 102, Taquaral Bosque

Entrada: Gratuita

Encontro Nacional de Violeiros - Um evento cultural único que celebra a rica tradição da música de viola caipira regional e do Brasil chega a Mato Grosso do Sul neste fim de semana.

Durante quatro dias, no Parque das Nações Indígenas, os amantes da música caipira e todos os interessados poderão desfrutar de uma programação totalmente gratuita com apresentações musicais, rodas de viola, artesanato pantaneiro e gastronomia regional, tornando-se o maior encontro de artistas nacionais da viola caipira da capital.

Além das apresentações musicais, o evento contará com espaço de artesanato pantaneiro e área gastronômica, com uma variedade de pratos e petiscos regionais.

Nesta sexta, o encontro inicia às 15h, e a partir das 18h tem Roda de Viola Nacional com Mayck & Lyan e João Lucas & Walter Filho (A Maior Roda de Viola da América Latina).

Hora: Às 15h

Local: Parque das Nações Indígenas

Entrada: Gratuita

Festival do Japão - O maior festival de cultura japonesa de Mato Grosso do Sul começa nesta sexta-feira. Organizado pela Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande, a programação é extensa, com shows, danças típicas, exposições, oficinas, gastronomia, concursos, atividades para todas as idades e todos os gostos.

Com destaque para as ricas artes tradicionais e culturais do Japão, como o taiko (tambores japoneses), o odori (danças folclóricas e clássicas), artes marciais como kenjutsu, karatê e judô e oficinas como a de origami (dobraduras) e a da tradicional cerimônia do chá. O festival vai trazer vários nomes de fora do Estado, como os mestres de cerimônia Nobuhiro Hirata, campeão mundial de karaokê, e Kendi Yamai, reconhecido como o apresentador do Miss Nikkey no Brasil. Outras atrações incríveis, que prometem encantar o público, são o cantor Joe Hirata e os ilusionistas Edson e Kevin Iwassaki.

A praça de alimentação é um dos grandes destaques do Festival do Japão MS, com uma estrutura confortável e mais de 20 operações gastronômicas, com opções como o tradicional sobá, tempurá, sushi, yakisoba, ramen, doces japoneses, além de opções da culinária brasileira, para satisfazer todos os gostos.

Nesta sexta, a abertura está marcada para às 16h, depois tem Samurai Run, Odori, Taiko e Nobuhiro Hirata.

Hora: Das 16h às 22h

Local: Clube de Campo da Associação Nipo-brasileira - Avenida Ministro João Arinos, 140 - Jardim Veraneio

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Quintal Sesc - O Quintal Sesc desta sexta tem cultura, arte, música, gastronomia em um ambiente aconchegante e ao ar livre com recreação e muita brincadeira para a criançada, além de atrações musicais e food trucks. Às 18h30 tem estreia de apresentação do Espetáculo de Natal, seguido da banda de percussão sinfônica do Colégio Bionatus, encerrando com show de Lauren Cury.

Hora: Das 17h às 22h

Local: Estacionamento da Riachuelo – Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita

Recitais Sesc Lageado - Os alunos do Sesc Lageado farão recitais de música e dança neste fim de semana, em Campo Grande. Na sexta-feira, tem o “Recital - Dó, Ré, Mi”, com as turmas iniciantes de música (cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros e percussão), no Átrio.

Hora: Às 19h

Local: Sesc Cultura - Avenida Afonso Pena, 2270 - Centro

Entrada: Gratuita

Lançamento de Livro - A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim será palco do lançamento do livro Amor entre Amigos, de Fernanda Dioly. O evento é aberto ao público e a entrada é franca.

O livro é um romance escolar que tem como ponto de partida as intimidações que a personagem principal, Ana Scatena Amorim, sofre na escola por ser muito tímida e não ter superado a morte dos pais na infância.

Hora: 19h

Local: Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, Térreo

Entrada: Gratuita

Slam Plural - Tem edição de novembro do Slam Plural nesta sexta-feira, na Praça Aquidauana. Para participar, basta se inscrever pelo link. A batalha de poesias desta sexta visa a competição entre mulheres e integrantes da comunidade LGBTQIAPN+.

Hora: A partir das 19h

Local: Praça Aquidauana

Entrada: 1kg de alimento não perecível ou um brinquedo novo para doação

Lançamento “A Encantada” - Nesta sexta, a escritora Tânia Souza apresenta ao público seu mais novo lançamento, o livro “A Encantada”, uma narrativa fantástica que mescla lendas e memórias da fronteira sul-mato-grossense.

O livro conta a história da Teiniaguá, ou Teiú-iaguá, como prefere a autora: a lenda do lagarto encantado que traz uma joia na cabeça e, à noite, se transforma em uma mulher. Para embalar a narrativa, Tânia apresenta uma trama de mistérios, fantasia e realidade, em uma mescla que transporta o leitor a um mundo fantástico, mas ao mesmo tempo, extremamente familiar.

A autora sempre foi uma apaixonada pelo mundo dos causos e lendas brasileiros e que são grande inspiração, sobretudo, nesta obra. O livro também traz em sua arte uma homenagem à Coleção Vagalume, que completou 50 anos em 2023 e marcou gerações de leitores.

Para o evento de lançamento, no dia 17 de novembro, haverá um bate-papo na Esplanada Ferroviária, a partir das 19h, com a autora Tânia Souza e Marcia Longo Dutra, professora e pesquisadora da Literatura Sul-mato-grossense. O encontro será mediado por Adrianna Alberti, escritora e pesquisadora de Literatura Fantástica, e contará com a participação de Sága " A coletadora de Histórias", com a artista Thathy D Meo. O evento é gratuito e aberto ao público.

Hora: Às 19h

Local: Esplanada Ferroviária - Av. Calógeras, 3143 - Centro

Entrada: Gratuita

Bonito

Festival da Guavira - Em sua 19ª, Bonito recebe o Festival da Guavira neste fim de semana. A programação do Festival da Guavira inclui a degustação gratuita da frutinha que é símbolo de Mato Grosso do Sul, além de exposição de artesanatos, música ao vivo e o famoso concurso da “Maior Guavira de Bonito”.

Nesta sexta, a programação começa às 17h com a cozinha show e os chefs Sylvio Trujillo e Chef Eloir, seguido da feira do festival. Ainda tem apresentação às 19h com Projeto Garoto Cidadão, e shows de Festeiros do MS, Maciel Correia e Ases do Pantanal.

Hora: A partir das 17h

Local: Praça da Liberdade

Entrada: Gratuita



Corumbá

Concerto de Solistas - Nesta sexta, às 18h, tem Concerto de Solistas no auditório do Moinho Cultural. Na 9ª edição, o concerto conta com diversas apresentações de alunos de canto, cello, contra-baixo, violino, além de recital de piano.

Hora: 18h

Local: Moinho Cultural

Entrada: Gratuita

Paranhos

Show de Amado Batista - Em comemoração ao aniversário de 36 anos da cidade de Paranhos, esta sexta tem show de Amado Batista na cidade.

Hora: A partir das 23h

Local: Estádio Municipal José Betiati

Entrada: Gratuita

Sábado (18)

Tour da Taça do Brasileirão 2023 em Campo Grande - A Capital recebe, neste sábado (18), a Taça do Brasileirão 2023, a mais cobiçada do futebol nacional. O troféu estará exposto das 10h às 18h e a ação contará, ainda, com a presença do ex-jogador pentacampeão mundial Vampeta. A visita é gratuita.

Hora: 10h às 18h

Local: Assaí Acrissul (Avenida Fabio Zahran, 7.919, Jardim América)

Entrada: Gratuita

Festival do Japão - O maior festival de cultura japonesa de Mato Grosso do Sul começa nesta sexta-feira. Organizado pela Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande, a programação é extensa, com shows, danças típicas, exposições, oficinas, gastronomia, concursos, atividades para todas as idades e todos os gostos.

No sábado, tem abertura a partir das 10h, e à tarde com show de mágica com Edson Iwassaki, depois Bruna Higs, Odori, Pamela Yuri, Joe Hirata, cerimônia oficial de abertura, Miss Nikkey MS.

Hora: Das 10h às 22h30

Local: Clube de Campo da Associação Nipo-brasileira - Avenida Ministro João Arinos, 140 - Jardim Veraneio

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

10º Torneio de Bozó - Se despedindo do Torneio de Bozó no Laricas Cultural, este sábado tem a última edição, com direito a premiação em dinheiro e também em consumação.

Hora: A partir das 13h

Local: Rua Antônio Maria Coelho, 1663

Entrada: Para participar do torneio é necessário se inscrever pelo 98151-5511; cada dupla paga R$ 30,00

Festival Expressão de Rua - Com mais de 20 atrações, Expressão de Rua será realizado na Plataforma Cultural, ao lado da Feira Central de Campo Grande, neste sábado. Na 7ª edição, o Expressão de Rua traz para o palco da Capital Du Mato Mc, André Dante, GDZ MC, banda Marolo, Engenheiro Edson, A Insana Corte e Breaking MS. Além disso, haverá grafitagem no local, feira de artesanato e espaço com brincadeiras para as crianças.

O evento é em comemoração ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 novembro.

Hora: A partir das 14h

Local: Plataforma Cultural - Avenida Calógeras, 3015 - Centro

Entrada: Gratuita

Sesc Infantil - Sábado tem oficina de colagem do aquário inspirado em Matisse, com início às 15 horas. Para participar, a criança precisa ter ao menos cinco anos de idade, estar acompanhada do responsável e levar os seguintes materiais: 1 tesoura sem ponta; 1 cola branca; 1 caixa de tinta guache; 1 pincel largo e 1 pincel fino.

Em seguida, o Cine Clubinho exibe às 16 horas “Em busca do vale encantado”, uma encantadora aventura pré-histórica com os amigos dinossauros Littelfoot, Saura, Espora, Patassaura e Petrúcio, que promete divertir toda a família.

Hora: A partir das 15h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc – No sábado, dia 18, às 15h e em segunda sessão às 16h30, haverá contação de histórias com Nano Elânio. Com muita interação e musicalidade, Nano usa violão, pandeiro e outras brincadeiras cantadas. Arte-educador e musicoterapeuta, o artista tem carreira no teatro, música, comunicação social e é autor do livro “Conte histórias para crianças”.

Hora: Às 15h e às 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Encontro Nacional de Violeiros - Um evento cultural único que celebra a rica tradição da música de viola caipira regional e do Brasil chega a Mato Grosso do Sul neste fim de semana.

No sábado, a programação começa às 16h, com participações de vários artistas, e às 19h, show de João Carreiro.

Hora: Às 16h

Local: Parque das Nações Indígenas

Entrada: Gratuita

Feira do Vinil - Última edição do ano, neste sábado tem Feira do Vinil na Eden Beer. Estarão presentes Baratos do Pântano, Tráfego Vinílico, Arco da Velha, Plínio Antiguidades, e convidados. De atração, a discotecagem fica por conta do DJ Samambaia.

Hora: Das 17h às 22h

Local: Avenida Mato Grosso, 68

Entrada: Gratuita

Musical “Ney Matogrosso - Cantando nossas histórias” - Uma homenagem a esse artista que impactou a vida de tantas pessoas através da sua arte. A peça é um mosaico de cenas que revelam o poder da música na vida das pessoas, cada uma com sua própria conexão pessoal com a música de Ney Matogrosso.

Com direção de Helio Barbieri, o espetáculo é realizado pela Barbieri Filmes em parceria com o "Sesc Cultura" e a Escola de Teatro Adote.

Hora: 19h

Local: Teatro Allan Kardec - Avenida América, 653 - Vila Planalto

Entrada: Ingressos a partir de R$ 40,00

Corumbá

2ª Parada da Diversidade - O maior evento de celebração e resistência pela diversidade LGBTQIAPN+, a Parada da Cidadania e Show da Diversidade, acontece pela segunda vez em Corumbá neste sábado, dia 18 de novembro, a partir das 8h, no Jardim da Independência.

A programação inicia às 8h com a disponibilização de exames, testes rápidos e distribuição de materiais informativos pela Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá. Tendas com artesanatos locais e praça de alimentação também fazem parte desta grande ação. A concentração para a Parada começa a partir das 15h30 e a Caminhada sai às 17 horas.

Os shows acontecem durante todo o sábado, com dança, performances drags e muito mais. Nomes como Lauanda Dumor, a cantora Paolla, Levi Kelmo, o dj Anderson, Dudu Souza, Yasmin Fontes Bate Cabelo, Rhayllana Soares da Silva, Cher Dellavick, Grupo de Dança Anastadance, e musa gay do Carnaval, Letícia Aguilar sobem ao palco do evento.

Hora: A partir das 8h

Local: Jardim da Independência - Centro

Entrada: Gratuita

Bonito

Festival da Guavira - Em sua 19ª, Bonito recebe o Festival da Guavira neste fim de semana. A programação do Festival da Guavira inclui a degustação gratuita da frutinha que é símbolo de Mato Grosso do Sul, além de exposição de artesanatos, música ao vivo e o famoso concurso da “Maior Guavira de Bonito”.

No sábado, a programação se inicia às 8h, com curso prático de produção de cerveja artesanal com guavira, previsto para terminar às 15h. Ainda tem cozinha show com chef Juanita e chef Regiane Simão, a competição da maior guavira e shows de Marcia Cordeiro, Tostão e Guarany.

Hora: A partir das 8h

Local: Praça da Liberdade

Entrada: Gratuita

Dourados

Novembro Negro - Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, o Coletivo Enegrecer vai até Dourados com exposição de arte, DJ Gabs, mina na rima e batalha de MC’s.

Hora: Das 18h às 23h

Local: Rua Onofre Pereira de Matos, 805

Entrada: Gratuita

Domingo (19)

1º Cicloturismo: Que tal conhecer Campo Grande sobre duas rodas? Com um percurso de aproximadamente 6km, os participantes vão viver momentos de contemplação e de interação entre os ciclistas, descobrindo pontos importantes de Campo Grande.

A ação é uma parceria com o Curso de Turismo da Escola de Administração e Negócios (ESAN) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Veja o percurso:

7h – Concentração na Plataforma Cultural (Avenida Calógeras, 3015, Centro)

-Avenida Calógeras

-Avenida Fernando Corrêa da Costa

-Avenida Ernesto Geisel

-Rua 26 de agosto

-Avenida Noroste/ Fábio Zahran

-Avenida Afonso Pena

-Contorno da Praça Ary Coelho

-Rua 14 de Julho

-Avenida Mato Grosso

Chegada na Plataforma Cultural (Avenida Calógeras, 3015, Centro)

Hora: 7h

Local: Concentração na Plataforma Cultural - Avenida Calógeras, 3015

Entrada: Gratuita

Praça Bosque da Paz - Em mais uma edição da Praça da Bolívia, este domingo tem Fernando Cruz com contação de histórias apresentando “Fernando Bocabertra Brincagunças”, além de apresentação de dança do estúdio Beatriz de Almeida, Wellington cantor mirim e moda de viola, estúdio de dança Suzana Leite, MPB com Bruno Pironato e Bia Blanc, e Grupo Casa apresentando Dona Joaninha e o Eclipse Solar.

Hora: 9h às 15h

Local: Bosque da Paz - Rua Kame Takaiassu com a Rua das Folhagens

Entrada: Gratuita

Festival do Japão - O maior festival de cultura japonesa de Mato Grosso do Sul começa nesta sexta-feira. Organizado pela Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande, a programação é extensa, com shows, danças típicas, exposições, oficinas, gastronomia, concursos, atividades para todas as idades e todos os gostos.

No domingo, a abertura começa às 10h, e na parte da tarde tem Taiko na programação, concurso de anime breaking battle, seguido de concurso de cosplay, Kenjutsu, concurso de anime dance freestyle, e encerramento.

Hora: Das 10h às 21h

Local: Clube de Campo da Associação Nipo-brasileira - Avenida Ministro João Arinos, 140 - Jardim Veraneio

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Encontro Nacional de Violeiros - Um evento cultural único que celebra a rica tradição da música de viola caipira regional e do Brasil chega a Mato Grosso do Sul neste fim de semana.

No domingo, a programação começa às 11h com abertura dos estandes gastronômicos. Às 16h terá show nacional com Cacique e Pajé, seguido da Orquestra Corumbaense de Viola Caipira, e encerrando a programação, show de Almir Sater.

Hora: Às 11h

Local: Parque das Nações Indígenas

Entrada: Gratuita

Reggae na Esplanada - O Rockers leva o sistema de som completo e toda equipe para a rua em frente ao Bar do Zé Carioca, compartilhando boa música com seleção de clássicos e os últimos lançamentos do reggae. O local também terá exposição de arte, artesanato, praça de alimentação e espaço kids.

Hora: 14h às 22h

Local: Rua General Melo, 91 - Esplanada Ferroviária

Entrada: Gratuita, no entanto a organização pede a doação de alimento, agasalho ou brinquedo

Pagode da Nuala - No domingo tem edição especial do Pagode da Nuala com Afro Gueto, para comemorar o Dia da Consciência Negra. Entre as atrações estão Isa Ramos, Lady Afroo e ainda performance de Rafa Spears. Na programação tem exposições e flash tattoo.

Hora: Às 18h

Local: Rua Dr. Temístocles, 103

Entrada: Ingressos a partir de R$ 10,00

Espaço Sesc - No domingo é a vez da apresentação circense do New York Cirkus levar números circenses ao público do Espaço Sesc. A família Perez já está na quarta geração levando a arte do circo às comunidades.

Hora: Às 15h e às 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Paranaíba

Pantanal de Melodias - Com a promessa de resgatar os grandes clássicos da música pantaneira, o evento “Pantanal de Melodias I” chega em Paranaíba. Com a realização de apresentações únicas e envolventes, o projeto tem como objetivo unir comunidades em torno de um evento inclusivo e marcante, com acessibilidade em Libras.

Hora: 16h

Local: Praça Espelho D'água

Entrada: Gratuita

Três Lagoas

“O guarda-histórias - João e o Pé de Feijão” - Galpão NOB recebe espetáculo “O guarda-histórias – João e o pé de feijão” neste domingo, com espetáclo do projeto Diversão em Cena. A peça tem duração de 50 minutos, entrada gratuita e classificação etária de 4 anos.

Hora: Às 16h

Local: Galpão da NOB

Entrada: Gratuita