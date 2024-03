FIPEC bate recordes em todas as áreas, até na quantidade de crianças inscritas

Renê Marcio, PMC

A edição de 2024 do Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá (FIPEC) bateu recordes em todos os aspectos, desde o número de inscritos até a quantidade de peixes capturados e premiações concedidas. Todo o evento do FIPEC foi disputado na modalidade pesque e solte.

Segundo o prefeito Marcelo Iunes, as equipes se empenharam para realizar um Festival ainda melhor. "Este ano tivemos recorde na inscrição de crianças na pesca Infantil, na participação de equipes para o campeonato adulto, nas premiações e peixes capturados. Agradeço ao empenho de todos, é um evento que atrai a atenção para Corumbá e mostra a força e importância do nosso turismo de pesca”, disse.

O Secretário Municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, afirmou: "O FIPEC já se tornou um evento renomado, mas a cada edição supera as expectativas, atraindo mais turistas de fora. Este ano, tivemos participantes da Argentina, Chile, Paraguai e Bolívia. Além disso, registramos 1.200 inscrições infantis. Mesmo com o calor, as equipes compareceram, e hoje o público está presente prestigiando a premiação e a roda de samba".

A Diretora-Presidente da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, Ana Cláudia Boabaid, declarou: "Tivemos muito sucesso, superando o número de capturas, com 347 peixes, elevando o padrão das premiações a cada ano, realizando um evento organizado e com muitos prêmios para os competidores".

O primeiro lugar foi conquistado pela equipe "Akipesca", com 934 pontos. Suely Ramos de Oliveira Souza membro da equipe compartilhou: "O que nos trouxe sorte foi o uso de iscas vivas. Nosso grupo é composto pela nossa família, meu esposo e meu filho, temos até um canal no YouTube. A pesca não é apenas para homens, mulheres que queiram pescar, venham para Corumbá, é maravilhoso, venham com a família, com as amigas, tenho certeza de que vão se apaixonar".

A segunda colocação ficou com a equipe "Caca 01" (845 pontos), que recebeu R$ 1 mil. A equipe "Uai Pescadores" (776 pontos) garantiu o terceiro lugar e recebeu R$ 500, além do troféu, e outros brindes, como caixa e copo térmico e cadeiras.

Representando a Associação Corumbaense das Empresas Regionais de Turismo (ACERT), parceira da Prefeitura na realização do FIPEC, a empresária Joice Carla Santana Marques disse: "Este ano, a ACERT sorteou 3 viagens de cruzeiro de pesca de 5 dias no Pantanal para os grupos vencedores, nas datas em que estivessem disponíveis".

As equipes participantes do FIPEC pescaram e soltaram 347 peixes, um número recorde, incluindo 109 dourados, 85 palmitos, 60 barbados, 37 cachorras, 12 pintados, 10 jaús, 10 piraputangas, 6 jurupocas, 5 cacharas, 5 piavuçus, 4 jurupensens e 4 pacus.

O troféu de maior exemplar foi para a equipe "Royal Sport Fishing", que capturou um Jaú de 72 centímetros, que rapidamente devolvido às águas do rio Paraguai.

Aron Girardeli Sales Camargo, integrante da equipe que capturou o peixe, conta: "vim para Corumbá em 2020 para estudar e por aqui fiquei, sou amante da pesca. Sempre participei, mas nunca fui premiado. Este ano, capturamos um lindo Jaú. Este é um evento de excelente nível, muito bem organizado. Aproveito para parabenizar os organizadores. Nós, aqui em Corumbá, somos privilegiados por ter o Pantanal no quintal de casa".

Todos os inscritos também participaram do sorteio de mais de 200 mil reais em prêmios, incluindo uma moto zero-quilômetro, barco de alumínio, 2 barcos X Boat, 3 motores de popa, celular, tablet, bicicletas e muito mais.

O FIPEC é realizado pela Prefeitura de Corumbá, sob coordenação da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, com o apoio do Governo do Estado e de empresas como ALS, Yamaha, Unipav, Agesa, Grupo Janjão, Gazin, J&F, 3A, Wizard, Supermercado Cidade Branca, Supermercado Mega, Moinho Real, Ala Telecon, Hotel Nacional, Zezin Gastronomia, Dolce Café, LCV, Pantagro, Capital das Redes, Mercosul, Tamanduá Bike, e com o apoio cultural dos vereadores Qualhada, Allex Dellas e Elinho Júnior.