FIPEC se consolida em Corumbá, diz prefeito

Gisele Ribeiro, PMC

O prefeito Marcelo Iunes abriu oficialmente o Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá (FIPEC 2024) na noite de sexta-feira, 15 de março. A primeira-dama e secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Amanda Balancieri Iunes, participou da cerimônia realizada no palco montado na Ferradura do Porto Geral.

“Nossas equipes se empenharam para realizar um Festival ainda melhor. Este ano tivemos recorde na inscrição de crianças para o Festival de Pesca Infantil, que acontece no sábado, dia 16. Novamente registramos recorde na participação de equipes para o campeonato adulto. Agradeço ao empenho de todos, é um evento que atrai a atenção para Corumbá e mostra a força e importância do nosso turismo de pesca”, disse o prefeito Marcelo Iunes.

Participando da solenidade, o secretário Municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, afirmou que o FIPEC já está consolidado no município e sua realização é um importante estímulo para a economia local. “Estamos realizando a terceira edição consecutiva do Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá. Com certeza, será novamente um grande sucesso. Fico feliz porque gera renda em nosso município, fomenta o nosso comércio, os restaurantes, os hotéis, gera e possibilidade de renda extra para ajudar no orçamento familiar”.