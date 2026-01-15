Folia nos Bairros leva programação carnavalesca a mais dois bairros de Corumbá

Lançado em 2025 pela Fundação da Cultura, o projeto tem como missão descentralizar as ações culturais do Carnaval
A passagem do Folia nos Bairros pelo Cravo Vermelho e pelo Padre Ernesto Sassida marca o encerramento desta etapa de eventos descentralizados / Divulgação/Prefeitura de Corumbá
O projeto Folia nos Bairros, da Prefeitura de Corumbá, segue levando a animação pré-carnavalesca às comunidades locais. Neste fim de semana, a iniciativa promete agitar o sábado, 17 de janeiro, no bairro Cravo Vermelho, e encerrar seu calendário no domingo, 18, no bairro Padre Ernesto Sassida. As festas acontecem das 18h às 22h, com entrada gratuita.
Lançado em 2025 pela Fundação da Cultura, o projeto tem como missão descentralizar as ações culturais do Carnaval, garantindo que a festa alcance diferentes regiões da cidade. A programação é diversificada e inclui shows musicais, roda de samba, baile infantil e atrações com brinquedos para as crianças, oferecendo entretenimento para toda a família.
A primeira edição de 2026 já ocorreu no último fim de semana, agitando a praça São Paulo, no bairro Guatós, no sábado, 10, e o bairro Generoso, no domingo, 11. A diretora-presidente da Fundação da Cultura, Wanessa Rodrigues, reafirmou o compromisso em manter a cidade em clima de festa. "Como sempre, será de muita animação, o que é uma característica do nosso povo. Já estamos vivendo a festa e nos organizando para fazer o melhor carnaval do Centro-Oeste do Brasil", declarou.
A passagem do Folia nos Bairros pelo Cravo Vermelho e pelo Padre Ernesto Sassida marca o encerramento desta etapa de eventos descentralizados, mas não o fim da preparação para o Carnaval. Segundo a organização, o calendário pré-carnavalesco continuará com outras atividades ao longo do mês, aquecendo os tamborins e preparando os corumbaenses para a festa oficial do município.
