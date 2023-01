Foragido é preso depois de pular de carro usado para tentar roubar moto

(Foto:Divulgação)

Evadido do sistema prisional, de 20 anos de idade, foi preso, nesta sexta-feira (20), em Corumbá.

Ele estava em Onix, de cor prata, junto com outros ocupantes, que tentaram roubar uma motocicleta, no bairro Popular Nova, em Corumbá.

Conforme boletim de ocorrência, os policiais receberam informações que o carro com os ocupantes, tinha acabado de ser usado numa tentativa de roubo, com uso de arma de fogo, mas a vítima conseguiu fugir.

A Força Tática fez buscas e no cruzamento das ruas Duque de Caxias e Firmo de Matos, o veículo com as mesmas características foi visto pelos policiais, mas o condutor saiu em alta velocidade pela Firmo de Matos sentido bairro/Centro.

Foi realizado o acompanhamento e em determinado momento, o autor saltou do veículo em movimento e fugiu a pé em direção a uma vila, jogando um casaco preto e boné azul, ficando apenas de calça jeans e camiseta azul.

Ao ser alcançado e detido, durante revista, foi encontrada uma porção de maconha.

Na checagem no sistema, foi confirmado que ele era evadido do sistema prisional.

Sobre a tentativa de roubo, o indivíduo disse que "apenas acompanhava os amigos", e informou os nomes e apelidos dos outros três ocupantes do carro, confirmando que eles tentaram roubar uma motocicleta.

A PM continuou com as buscas, mas não localizou o veículo. O indivíduo preso foi encaminhado a delegacia.