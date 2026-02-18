Foragido por roubo é preso pela PM em Corumbá

Os policiais visualizaram o indivíduo que, ao notar a aproximação da viatura, tentou fugir e se esconder em um local de difícil acesso
Divulgação/ PM
Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso na noite de domingo (15), durante patrulhamento ostensivo realizado pela equipe de Motopatrulhamento Tático (GETAM) do 6º Batalhão da Polícia Militar, na Rua Treze de Junho, bairro Dom Bosco, em Corumbá.
De acordo com a PM, os policiais visualizaram o indivíduo que, ao notar a aproximação da viatura, tentou fugir e se esconder em um local de difícil acesso. Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem. Durante a revista, os militares encontraram com o suspeito uma arma branca do tipo faca, com lâmina de aproximadamente 30 centímetros.
Após a identificação e consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão por regressão cautelar, expedido pela Vara de Execução Penal do Interior do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O mandado é referente a condenação pelo crime de roubo (artigo 157 do Código Penal), restando pena a ser cumprida em regime fechado.
Ainda conforme a ocorrência, durante a ação o autor proferiu ofensas contra a equipe policial, configurando desacato, além de portar a arma branca e descumprir condições impostas pela Justiça.
Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, com apoio de outra equipe de Rádio Patrulha, juntamente com a faca apreendida, para as providências legais cabíveis.
Carnaval 2026
As equipes estão estruturadas com fiscalização integrada e o uso de ferramentas tecnológicas que permitem análises mais precisas, atuação preventiva e tomadas de decisão em tempo real
Marco histórico
Tiago Calves é coordenador do Ecossistema de Inovação de Aquidauana e um dos fundadores da Pantabio, que firmou Acordo de Parceria com o Governo do MS.
