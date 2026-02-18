Acessibilidade

18 de Fevereiro de 2026 • 21:31

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Foragido por roubo é preso pela PM em Corumbá

Os policiais visualizaram o indivíduo que, ao notar a aproximação da viatura, tentou fugir e se esconder em um local de difícil acesso

Da redação

Publicado em 18/02/2026 às 18:56

Atualizado em 18/02/2026 às 18:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ PM

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso na noite de domingo (15), durante patrulhamento ostensivo realizado pela equipe de Motopatrulhamento Tático (GETAM) do 6º Batalhão da Polícia Militar, na Rua Treze de Junho, bairro Dom Bosco, em Corumbá.

De acordo com a PM, os policiais visualizaram o indivíduo que, ao notar a aproximação da viatura, tentou fugir e se esconder em um local de difícil acesso. Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem. Durante a revista, os militares encontraram com o suspeito uma arma branca do tipo faca, com lâmina de aproximadamente 30 centímetros.

Leia Também

• Funcionário é preso suspeito de furtar produtos em comércio de Corumbá

• Corumbá inicia festa de Carnaval ao meio-dia no Porto Geral

• Corumbá promove Carnaval da Inclusão a partir das 16 horas

Após a identificação e consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão por regressão cautelar, expedido pela Vara de Execução Penal do Interior do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O mandado é referente a condenação pelo crime de roubo (artigo 157 do Código Penal), restando pena a ser cumprida em regime fechado.

Ainda conforme a ocorrência, durante a ação o autor proferiu ofensas contra a equipe policial, configurando desacato, além de portar a arma branca e descumprir condições impostas pela Justiça.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, com apoio de outra equipe de Rádio Patrulha, juntamente com a faca apreendida, para as providências legais cabíveis.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Acidente envolve quatro veículos no bairro Nossa Senhora de Fátima em Corumbá

Fogo

Incêndio destrói três cômodos de residência no bairro Popular Nova em Corumbá

Ocorrência

Menino de 9 anos é socorrido após anel ficar preso ao dedo em Corumbá

Concurso de Fantasias do Carnaval de Corumbá acontece nesta quinta-feira

Princípio de incêndio atinge residência no bairro Popular Nova em Corumbá

Bombeiros resgatam três filhotes de gato presos em tubulação em Corumbá

Fogo

Princípio de incêndio atinge residência no bairro Popular Nova em Corumbá

Publicidade

Ajuda

Bombeiros resgatam três filhotes de gato presos em tubulação em Corumbá

ÚLTIMAS

Carnaval 2026

Drones e helicópteros reforçam fiscalização da Agems na Operação Carnaval Seguro

As equipes estão estruturadas com fiscalização integrada e o uso de ferramentas tecnológicas que permitem análises mais precisas, atuação preventiva e tomadas de decisão em tempo real

Marco histórico

Inovaqui fortalece protagonismo regional em acordo histórico de inovação em MS

Tiago Calves é coordenador do Ecossistema de Inovação de Aquidauana e um dos fundadores da Pantabio, que firmou Acordo de Parceria com o Governo do MS.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo