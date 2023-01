Força Tática recupera bike furtada

Bicicleta foi recuperada / Diário Corumbaense

A Força Tática da Polícia Militar recuperou uma bicicleta furtada na madrugada de terça-feira (03), na rua José Fragelli, no bairro Popular Velha, em Corumbá.

Conforme o Diário Corumbaense, a vítima de 30 anos relatou que ouviu barulho estranho vindo da frente de sua casa e ao sair, viu que um indivíduo havia furtado a bicicleta.

Em buscas, dois homens, de 27 e 30 anos, foram abordados na "ponte da sete", no Popular Velha, e com eles, foi encontrada uma bicicleta com as mesmas características da que havia sido furtada. Pelo aplicativo WhatsApp, a vítima reconheceu a bike.

Os dois homens foram levados para a Polícia Civil. Na delegacia, uma pessoa se apresentou e relatou que no dia 31 de dezembro de 2022, dois indivíduos, com as mesmas características dos autores presos, furtaram de sua residência uma bicicleta feminina, uma TV, um relógio de pulso, canecas e um suporte para latas de cerveja.

Também mostrou à equipe da PM, imagens de monitoramento, onde foi possível constatar que, de fato, ambos tinham as mesmas características, inclusive, um dos autores da filmagem utilizava um chapéu de selva, o mesmo que estava com um deles na ocorrência desta madrugada.

Ao ver as imagens, o homem de 30 anos, disse ter praticado os furtos sozinho.