Forças de segurança preparam Operação ACERO II em Corumbá

O encontro contou com representantes da Polícia Civil, Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Boliviana
A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá participou nesta segunda-feira (1º) de reunião integrada com diversas forças de segurança para alinhar ações da Operação ACERO II, coordenada pela AMERIPOL – Comunidade de Cooperação Policial Internacional para o Combate ao Crime Transnacional nas Américas.
O encontro contou com representantes da Polícia Civil, Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Boliviana, em uma articulação que reforça a cooperação entre instituições nacionais e internacionais no combate a crimes em regiões de fronteira.
A operação será realizada entre os dias 1º e 14 de setembro e terá como foco o intercâmbio de informações e a intensificação da fiscalização em pontos estratégicos. O objetivo é identificar e apreender veículos roubados, furtados ou objeto de apropriação indébita, especialmente os pertencentes a empresas de locação brasileiras que possam ter sido levados para o território boliviano ou paraguaio.
As ações também incluirão o enfrentamento ao contrabando, ao tráfico de drogas e armas, além da captura de indivíduos com mandados de prisão internacional.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Corpo de Bombeiros registra 8 ocorrências em Corumbá e Ladário em 24h
Corumbá promove segundo "Dia D" de vacinação contra o sarampo no sábado
Corumbá retoma cirurgias eletivas suspensas há últimos dois anos
Policial
Os dois homens, o caminhão e a carga foram encaminhados à Polícia Federal
Economia
Berinjela também tem queda, enquanto poncã, goiaba e mamão ficam mais caros
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS