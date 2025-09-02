Acessibilidade

02 de Setembro de 2025

Fronteira

Forças de segurança preparam Operação ACERO II em Corumbá

Da redação

Publicado em 02/09/2025 às 09:58

Atualizado em 02/09/2025 às 10:24

A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá participou nesta segunda-feira (1º) de reunião integrada com diversas forças de segurança para alinhar ações da Operação ACERO II, coordenada pela AMERIPOL – Comunidade de Cooperação Policial Internacional para o Combate ao Crime Transnacional nas Américas.

O encontro contou com representantes da Polícia Civil, Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Boliviana, em uma articulação que reforça a cooperação entre instituições nacionais e internacionais no combate a crimes em regiões de fronteira.

A operação será realizada entre os dias 1º e 14 de setembro e terá como foco o intercâmbio de informações e a intensificação da fiscalização em pontos estratégicos. O objetivo é identificar e apreender veículos roubados, furtados ou objeto de apropriação indébita, especialmente os pertencentes a empresas de locação brasileiras que possam ter sido levados para o território boliviano ou paraguaio.

As ações também incluirão o enfrentamento ao contrabando, ao tráfico de drogas e armas, além da captura de indivíduos com mandados de prisão internacional.

PF deflagra operação contra comércio ilegal de arma de fogo em MS

