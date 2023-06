Fórum Técnico da Lei Paulo Gustavo acontece nesta terça-feira em Corumbá

Fórum discute lei Paulo Gustavo / Clóvis Neto/ Prefeitura Corumbá

Corumbá realiza a partir da terça-feira, 27 de junho, Fórum Técnico da Lei Paulo Gustavo (LPG) e etapa de candidatura para a eleição de conselheiros representantes do segmento não governamental para o Conselho Municipal de Política Cultural de Corumbá (CMPC).

O Fórum contará com a explanação geral sobre a aplicabilidade da LPG e o plano inicial de execução, por parte da equipe técnica da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico, seguida da Escuta Pública da classe cultural, com a apresentação de propostas relacionadas à execução dos recursos; além da programação as etapas de manifesto de interesse e apresentação dos candidatos não governamentais para participação no processo eleitoral do Conselho Municipal de Política Cultural de Corumbá.

Os interessados em receber informações adicionais ou sanar dúvidas podem entrar em contato pelos e-mails fcphcorumba@gmail.com ou cmcultura.corumba@gmail.com; pelas redes sociais da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico, Instagram (@fcph.corumba) e Facebook (@fcphcorumba); ou pelo telefone 3907-5269.

O encontro será realizado no auditório do Centro de Convenções do Pantanal Miguel Gomez, que fica na rua Domingos Sahib, 570, no Porto Geral, com início previsto para 18h30.

A inscrição no Fórum Técnico pode ser feita clicando aqui.