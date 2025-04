Fox pega fogo e mobiliza Bombeiros em Corumbá

Corpo de Bombeiros

Um veículo VW Fox de cor preta, pegou fogo às 13h de ontem (3), no bairro Maria Leite, em Corumbá.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e combateu as chamas. O incêndio causou danos no compartimento do motor do veículo, sendo combatido inicialmente pelo proprietário do veículo.

A Guarnição realizou a extinção e rescaldo. Não houve feridos.