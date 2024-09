Fumaça de incêndios encobre e rio Paraguai 'some'

Rio Paraguai não é visto devido as fumaças / Midiamax

O município de Corumbá amanheceu encoberta por fumaça de incêndios que atingem o Pantanal, nesta quinta-feira (12). Por isso, o rio Paraguai 'sumiu' com o tanto de fumação a visibilidade pelo Porto Geral está baixa.

Segundo um morador, a situação está ainda pior, pois há extrema dificuldade de respirar, conforme o Midiamax. Miguel Roberto Mansur Bumlai registra as imagens na Praça Generoso e caminha até o porto. Há embarcações com o farol aceso, entretanto, impossível de visualizar.

“Não dá para ver nada. Devagarzinho estão destruídos os bens mais caros do mundo, os biomas e as águas. Na curva do rio, só se vê fumaça, nem o barranco do outro lado dá”.

Incêndios no Pantanal

A área queimada no Pantanal já ultrapassa 1,9 milhão de hectares, o que corresponde a 4.615,4% a mais que os danos no ano passado. Essas informações são do Monitoramento de Incêndios Florestais, do Corpo de Bombeiros e Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Miguel mostra os pontos históricos que poderiam ser vistos da praça. A estrutura para as festas de aniversário de fundação. “Enquanto isso, o Pantanal chora”.

Até o dia 6 de setembro, quatro municípios concentravam o maior número de áreas queimadas, sendo Corumbá (65,0%), Aquidauana (16,9%), Porto Murtinho (9,4%) e Miranda (8,0%).