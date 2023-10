Funcionário de fazenda no Pantanal é socorrido de helicóptero após queda

Vítima foi socorrida / Divulgação

Um funcionário de fazenda localizada na região da Nhecolândia, no Pantanal de Corumbá caiu de um cavalo e por conta dos ferimentos precisou ser socorrido por um helicóptero. O caso ocorreu nessa sexta-feira, 20.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu por volta das 10h. A vítima de 37 anos disse que o cavalo "rodou" e ele se desequilibrou.

A vítima foi resgatada pela aeronave da MB na propriedade rural onde este trabalha. Ele estava com dores ns costas, abdômen e dificuldade na respiração. O trabalhador desembarcou no 6° D.N. em Ladário e foi removido na unidade de Resgate do 3°Grupo de Bombeiros Militar até o Pronto Socorro de Corumbá, onde passou por avaliação médica.